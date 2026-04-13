El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que su administración recibió una llamada de Irán en la que Teherán afirmó que “tiene mucho interés en llegar a un acuerdo”, pero también señaló el deseo de Washington de alcanzar un acuerdo para poner fin al conflicto. Trump no reveló si Washington accedió a otra ronda de conversaciones antes de que expire el alto el fuego el 21 de abril, aunque varios medios de comunicación estadounidenses, citando a funcionarios estadounidenses y fuentes regionales, dijeron que tanto Washington como Teherán dejan abierta la posibilidad de nuevas conversaciones.

“Tienen mucho interés en llegar a un acuerdo”. Si no se llega a un acuerdo con Irán para poner fin a la guerra antes de que finalice el alto el fuego, “no les resultará agradable”, amenazó Trump.

Mediadores de Pakistán, Egipto y Turquía trabajan para reactivar las negociaciones entre Estados Unidos e Irán antes de que expire el alto el fuego actual el 21 de abril, ya que parece que tanto Washington como Teherán indican que un acuerdo para poner fin al conflicto aún está al alcance, informaron medios locales el lunes citando a funcionarios estadounidenses y fuentes regionales.

“No estamos en un punto muerto total. La puerta aún no está cerrada. Ambas partes están negociando. Es un mercado”, dijo una fuente regional al medio digital estadounidense Axios.

Los ministros de Relaciones Exteriores de Turquía y Egipto mantuvieron conversaciones telefónicas por separado con su homólogo en Pakistán. Ambos hablaron luego con el enviado de la Casa Blanca, Steve Witkoff, y el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Seyed Abbas Araghchi, dijeron las fuentes.

El último impulso se produce después de una ronda de conversaciones de 21 horas el sábado en Pakistán, donde el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, encabezó la delegación estadounidense y se reunió con funcionarios iraníes.

Un funcionario estadounidense afirmó que aún podría alcanzarse un acuerdo si Irán muestra mayor flexibilidad y acepta el marco propuesto en Islamabad, según el informe, que añade que actualmente se busca reducir las diferencias restantes a tiempo para una nueva ronda de conversaciones en los próximos días.

Los principales puntos de fricción giran en torno al programa nuclear iraní y sus exigencias financieras, según el informe.

Washington ha presionado a Teherán para que congele el enriquecimiento de uranio y renuncie a sus reservas de uranio altamente enriquecido, mientras que Irán busca la liberación de los fondos congelados y un alivio más amplio de las sanciones, señala el informe.

Sin embargo, funcionarios estadounidenses indicaron que la presión militar, en parte destinada a impedir que Irán utilice esta crucial vía marítima energética mundial como moneda de cambio en las conversaciones, sigue formando parte de la estrategia de negociación, concluye el informe.