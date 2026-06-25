La Oficina del Presidente de la República Argentina emitió un comunicado oficial el 24 de junio expresando su solidaridad con el pueblo venezolano luego de los fuertes terremotos que impactaron la franja norte costera y otras regiones de Venezuela.

El Gobierno argentino detalló que estos movimientos sísmicos ocasionaron daños en la infraestructura y derrumbes en diversas ciudades, incluyendo la capital Caracas, afectando a numerosas familias venezolanas.

Javier Milei manifestó su voluntad de colaborar con Venezuela

Encabezada por el presidente Javier Milei, la administración argentina manifestó su voluntad de colaborar en la asistencia humanitaria necesaria, coordinándose con organismos internacionales para afrontar esta emergencia.

A pesar de las diferencias políticas existentes entre ambos gobiernos, el presidente Milei envió un mensaje de apoyo y solidaridad al pueblo venezolano, subrayando la urgencia de una respuesta conjunta de la comunidad internacional ante la catástrofe natural.

Argentina expresa solidaridad con Venezuela tras devastadores terremotosArgentina expresa solidaridad con Venezuela tras devastadores terremotos

El comunicado también destacó su solidaridad con las familias afectadas y reconoció el esfuerzo de los equipos de rescate y protección civil que trabajan para proteger a la población en las zonas más afectadas.

Esta declaración se difundió pocas horas después de que las autoridades venezolanas decretaran estado de emergencia nacional y pusieran en marcha operativos de rescate para atender las consecuencias de los sismos.