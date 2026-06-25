La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció la declaración del estado de emergencia nacional luego de que dos poderosos terremotos sacudieran el país durante la tarde del miércoles 24 de junio. Los sismos, de magnitud 7,2 y 7,5, ocurrieron con apenas un minuto de diferencia y tuvieron su epicentro al oeste de la localidad de Morón, en la costa caribeña venezolana, aproximadamente a 168 kilómetros de Caracas.

Durante una conferencia de prensa, Rodríguez destacó que “en estos momentos, hay que mantener la unión para salvar vidas” y señaló que la prioridad de las autoridades es brindar asistencia inmediata a las personas afectadas por los movimientos sísmicos. “Lo principal es rescatar vidas, después veremos cómo se encara la reconstrucción material”, afirmó, sin hacer referencia a víctimas fatales hasta el momento.

Los estados más impactados por los terremotos

La mandataria estuvo acompañada por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y por el ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello. Informó que los estados más impactados por los terremotos fueron Miranda, La Guaira, Aragua, Carabobo y Falcón, donde se desplegaron las tareas de rescate y protección civil. “Inmediatamente después de la ocurrencia de estos dos sismos, todas nuestras autoridades y el sistema de protección civil se abocaron a las tareas del rescate”, indicó.

Como medida preventiva, se desconectó la red de gas doméstico para evitar accidentes derivados de posibles daños en la infraestructura. Además, el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, principal terminal aérea venezolana, fue cerrado debido a los daños graves registrados en sus instalaciones. Rodríguez explicó que la decisión se tomó por motivos de seguridad.

Delcy Rodríguez declara estado de emergencia tras los dos potentes terremotos y cierre del aeropuerto

Rodríguez también agradeció las expresiones de solidaridad recibidas desde distintos países y organismos internacionales tras la emergencia. Mencionó a Estados Unidos, Panamá, Catar, Ecuador, Colombia, Reino Unido, Brasil y México, así como a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y diversos organismos multilaterales financieros que ofrecieron colaboración para enfrentar la crisis.

Las autoridades continúan evaluando el impacto total de los sismos mientras avanzan las labores de búsqueda, rescate y apoyo a las comunidades afectadas. La situación mantiene en alerta a la población, que vivió momentos de tensión y evacuaciones en varias ciudades, especialmente en Caracas y las regiones cercanas al epicentro.