La Guaira se convirtió en uno de los estados venezolanos más golpeados por los recientes terremotos que tuvieron su epicentro en Morón, Carabobo. Según informó Delcy Rodríguez, se registraron descalabros significativos y fallas en el servicio eléctrico que afectaron a la región.

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, detalló que en La Guaira hasta 15 edificios fueron derrumbados. Este estado es estratégico por contar con un importante puerto marítimo y el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, infraestructuras clave para el país.

La Guaira, uno de los lugares más afectados por el terremoto

El impacto del sismo generó daños severos en varias parroquias de La Guaira, afectando principalmente el sistema eléctrico, aunque el suministro de agua y las telecomunicaciones se mantienen mayormente operativos. Las autoridades, junto a los equipos de protección civil, continúan desplegados para realizar labores de rescate y evaluar los daños en viviendas e infraestructuras.

Se reportó la desaparición de al menos dos hombres y se confirmaron derrumbes en zonas como Catia la Mar y Playa Grande. Delcy Rodríguez declaró el estado de emergencia para Venezuela, mencionando que además de La Guaira, los estados Miranda, Aragua, Carabobo y Falcón también sufrieron daños considerables.

Entre los inmuebles afectados se encuentra el hotel Eduard’s, uno de los más lujosos del área, que colapsó por completo. En su interior se encontraban personal y familiares de los equipos Guerreros de Lara y Delfines de La Guaira, quienes resultaron afectados por el desastre.

La Guaira, uno de los estados más afectados por los devastadores terremotos en Venezuela

A pesar de las dificultades en la conectividad, los equipos de rescate mantienen sus esfuerzos para asistir a las personas atrapadas bajo los escombros y continuar con la evaluación de los daños. Hasta el momento, los terremotos más devastadores en la historia reciente de Venezuela han dejado 32 muertos y 700 heridos, según informó la presidenta Delcy Rodríguez.

Los servicios de emergencia siguen trabajando sin pausa para brindar atención y apoyo a los afectados, mientras el país enfrenta una de sus peores crisis naturales en años.