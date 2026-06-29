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De la cobertura al calabozo

Quisieron colarse al Mundial y terminaron presos en Miami: detuvieron a dos famosos youtubers argentinos

Beni Mármol y Pato Perrotta fueron arrestados tras evadir controles y usar pases de un partido anterior para entrar al Hard Rock Stadium durante Colombia vs Portugal. Enfrentan cargos por interferir con un evento deportivo y permanecen detenidos por una fianza de 2.500 dólares cada uno.

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Por Pablo Casabona

Redactor de Mejor Informado. Periodista y creador de contenido especializado en la industria turística y el sector gourmet. (Ig: @pcasabona)
Lunes, 29 de junio de 2026 a las 11:54
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Detienen en Miami a youtubers argentinos por ingresar con credenciales vencidas al Mundial 2026

Los creadores de contenido argentinos, reconocidos youtubers, Lautaro B. Mármol, conocido como Beni Mármol, de 20 años, y Patricio Rafael Perrotta, alias Pato Perrotta, de 26, fueron detenidos en Miami durante el partido entre Colombia y Portugal del Mundial 2026 por ingresar al Hard Rock Stadium con credenciales vencidas.

Según las autoridades, ambos lograron evadir tres controles de seguridad utilizando pases correspondientes a un encuentro anterior, lo que motivó su arresto por interferir con un evento deportivo, un delito contemplado en la legislación de Florida.

Las excusas que de todas formas fueron en vano

Mármol explicó que su intención era transmitir el partido como influencer, mientras que Perrotta afirmó haber sido contratado por una empresa de medios para cubrir el evento, aunque admitió que las credenciales que portaban no eran válidas para ese encuentro.

Detienen en Miami a youtubers argentinos por ingresar con credenciales vencidas al Mundial 2026

Un juez de Miami-Dade determinó que existía causa probable para mantener la acusación en su contra y estableció una fianza de 2.500 dólares para cada uno. Hasta la tarde del domingo, ambos permanecían detenidos en el Centro Correccional Turner Guilford Knight, a la espera de cumplir con las condiciones para su liberación.

Beni Mármol y Pato Perrotta cuentan con una amplia audiencia en YouTube, donde suelen publicar videos de desafíos, viajes y coberturas de eventos. Esta situación marca un giro inesperado en su cobertura del Mundial 2026, que ahora incluye un proceso judicial por ingreso irregular al estadio.

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