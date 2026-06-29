Los creadores de contenido argentinos, reconocidos youtubers, Lautaro B. Mármol, conocido como Beni Mármol, de 20 años, y Patricio Rafael Perrotta, alias Pato Perrotta, de 26, fueron detenidos en Miami durante el partido entre Colombia y Portugal del Mundial 2026 por ingresar al Hard Rock Stadium con credenciales vencidas.

Según las autoridades, ambos lograron evadir tres controles de seguridad utilizando pases correspondientes a un encuentro anterior, lo que motivó su arresto por interferir con un evento deportivo, un delito contemplado en la legislación de Florida.

Las excusas que de todas formas fueron en vano

Mármol explicó que su intención era transmitir el partido como influencer, mientras que Perrotta afirmó haber sido contratado por una empresa de medios para cubrir el evento, aunque admitió que las credenciales que portaban no eran válidas para ese encuentro.

Detienen en Miami a youtubers argentinos por ingresar con credenciales vencidas al Mundial 2026

Un juez de Miami-Dade determinó que existía causa probable para mantener la acusación en su contra y estableció una fianza de 2.500 dólares para cada uno. Hasta la tarde del domingo, ambos permanecían detenidos en el Centro Correccional Turner Guilford Knight, a la espera de cumplir con las condiciones para su liberación.

Beni Mármol y Pato Perrotta cuentan con una amplia audiencia en YouTube, donde suelen publicar videos de desafíos, viajes y coberturas de eventos. Esta situación marca un giro inesperado en su cobertura del Mundial 2026, que ahora incluye un proceso judicial por ingreso irregular al estadio.