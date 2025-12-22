El bonaerense Kevin Ramírez logró el fin de semana una verdadera hazaña. El hermano de Víctor Emilio Ramírez es un crucero natural, pero ganó el Grand Prix del CMB de la categoría pesado al vencer por decisión unánime a Ahmed Krnjic (un rival que le sacaba 31 kilos de ventaja) el pasado sábado en Arabia Saudita. El púgil oriundo de Wilde escribió una notable página para el deporte en Argentina al tratarse de una categoría históricamente esquiva para los argentinos. Sin embargo, su proeza quedó "opacada" mediáticamente en el país, en un fin de semana en el que todos los flashes se los llevaron la pelea de Jake Paul ante Anthony Joshua en Estados Unidos y el festival Párense de Manos en Buenos Aires. Los youtubers y otros creadores de contenido coparon el boxeo en la última década y el fenómeno no para de crecer.

El primer antecedente fue el 1 de agosto de 2017, entre los británicos Joe Weller (5 millones de suscriptores) y Theo Baker (más conocido como Malfoy, de 800 mil). Eran grandes amigos y sólo quisieron hacer un video de un combate. Fue en un gimnasio vació y ambos con cabezales: disputaron el "título vacante de campeón mundial de Youtube". Ganó Weller.

Todo se masificó cuando se involucró KSI (Olajide William Olatunji, reconocido gamer, rapero y actor), quien desafió al ganador. La previa caliente que organizaron los youtubers funcionó a la perfección: llenaron el Copper Box Arena de Londres, el 3 de febrero de 2018. Cerca de 7000 personas vieron la pelea en el estadio y otras 20 millones por Youtube. En la velada participaron otros creadores de contenidos y fue la primera velada de boxeo de youtubers. KSI fue el vencedor de esa pelea.

KSI (Olajide William Olatunji), uno de los iniciadores de los youtubers boxeando

Inmediatamente, comenzó a gestarse la rivalidad que fue el big bang de la nueva moda: desafió a Logan y Jake Paul. KSI se enfrentaría al mayor, mientras que Deji (su hermano menor) a Jake. El fenómeno pasó de ser "exclusivo" de los ingleses a ser un boom también en Estados Unidos.

El primer enfrentamiento entre KSI y Logan Paul fue amateur, en el Manchester Arena, con la presentación del legendario Michael Buffer, en agosto de 2018. Habían agotado entradas y vendieron un millón de pay-per-view en Youtube. El resultado fue un empate.

Pasó más de un año hasta que concretaron la revancha, en noviembre de 2019 y en el Staples Center de Los Angeles. Eddie Hearn -cabeza de Matchroom Boxing- organizó la velada. Hubo dos peleas por títulos del mundo: la de Billy Joe Saunders con el argentino Marcelo Cóceres y el duelo de Devin Haney con Alfedo Santiago. Sin embargo, el main event fue la revancha entre las estrellas de redes sociales.

Hubo muy poca técnica. KSI cayó en el cuarto, cometieron muchas infracciones (a Logan Paul le restaron dos puntos por golpear mientras le agarraba la nuca a su rival) y los flamantes "boxeadores" se agotaron rápido. Finalmente, KSI ganó por decisión dividida: 57-55 para Paul, 57-54 y 56-55 para KSI.

¿Circo, boxeo o espectáculo?

Ambos pararon momentáneamente su carrera en el boxeo (luego Logan hizo una exhibición con Floyd Mayweather Jr en 2021). La posta la recogió Jake Paul, quien lisa y llanamente puso patas arriba al deporte. El menor de los Paul -apodado The Problem Child- decidió involucrarse de lleno en el pugilismo profesional. Los primeros pasos los dio con veteranos de artes marciales mixtas (desde Ben Askren hasta Tyron Woodley, Anderson Silva y Nate Díaz).

En paralelo, en el último lustro el fenónemo de los youtubers en el ring se replicó en otros países. En España, con La Velada del Año (organizada por Ibai Llanos). KSI organizó su propio torneo de streamers con Misfits Boxing (donde compitió el argentino Facundo Hernández, más conocido como Argentinian King).

Mientras, en Argentina el guante lo recogió Luquitas Rodríguez. El festival Párense de Manos pasó por el Luna Park (el escenario más emblemático para el boxeo en el país), el estadio de Vélez y el sábado en el estadio Tomás Adolfo Ducó de Huracán de Parque Patricios, donde participó Sergio "Maravilla" Martínez ex campeón del mundo (perdió por decisión dividida ante Pepi Staropoli, luchador de MMA). Estas exhibiciones cada vez convocan más gente (muchísimo más que las de profesionales bajo la órbita de la FAB). El conductor ya avisó que el próximo año se repetirá.

La flexibilidad de los entes que rigen el boxeo (desde las asociaciones hasta las comisiones atléticas) le permitieron a Jake Paul hacer una carrera en el pugilismo rentado. El morbo y el negocio le torcieron el brazo al deporte. Incluso, The Problem subió al ring con Mike Tyson a sus 58 años, en una pelea "profesional" con rounds de dos minutos y guantes de 14 onzas.

También incursionó como promotor de sus propias veladas e impulsó las carreras de grandes campeonas. Por ejemplo, de Amanda Serrano (quien protagonizó una espectacular trilogía con Katie Taylor) y también de Alycia Baumgardner (en la velada en Miami venció a Leila Beaudoin y defendió sus títulos, a 12 rounds de tres minutos).

El norteamericano de 28 años lleva 12 triunfos (siete por KO) y 2 derrotas. Sus únicas dos caídas fueron ante boxeadores en actividad: Tommy Fury (hermano de Tyson Fury) y Anthony Joshua. El excampeón mundial pesado surgió como rival de urgencia cuando bajaron a Gervonta Davis (a raíz de una gravísima denuncia de violencia de género de Courtney Rossel, su expareja). En el Kaseya Center de Miami, en una pelea sin equivalencias (ni boxísticas ni físicas) y con cierto tono circense, el británico se impuso por nocaut técnico, le destrozó la mandíbula y se llevó una bolsa de, aproximadamente, 93 millones de dólares.

La crisis deportiva del boxeo (entre múltiples organismos y mil campeones por categorías) le abrió una puerta a los youtubers. El fenómeno, una nueva unidad de negocios en el deporte, comenzó hace casi una década y no para de crecer: de aquel "título vacante de campeón mundial de Youtube" en un gimnasio vacío a estadios llenos y mover millones de dólares. Desde Jake Paul hasta Párense de Manos.