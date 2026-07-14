A menos de un mes del inicio del invierno, especialistas han emitido una alerta por la llegada del fenómeno climático conocido como “Niño Godzilla”, que provocará lluvias torrenciales en varias regiones de Chile y Argentina.

Este fenómeno, una versión más intensa del clásico El Niño, se caracteriza por un aumento significativo de las precipitaciones y podría generar inundaciones y eventos climáticos extremos en el Pacífico. La alerta fue difundida por centros meteorológicos internacionales, entre ellos The Norwegian Meteorological Institute y CNN Chile.

El fenómeno El Niño Godzilla sigue generando problemas y alertas

Según estos informes, en la Región de Ñuble, Chillán será la más afectada, con una acumulación de 150 milímetros de lluvia en 48 horas (84 mm el miércoles y 66 mm el jueves). En la Región del Bío Bío, específicamente en Concepción, se prevén 123 mm de precipitaciones durante el mismo período.

La situación también impactará en las regiones centrales, donde Talca, Curicó y Linares experimentarán intensas lluvias. En Talca, se esperan 307 milímetros de agua en siete días, mientras que Curicó y Linares pronostican 280 mm y 294 mm respectivamente en ese lapso, con el viernes como el día de mayor precipitación en Curicó (76 mm).

Tras meses de sequía y escasez hídrica, este aumento abrupto en las lluvias representa un cambio significativo, aunque con riesgos asociados a la intensidad del temporal.

El Niño es un fenómeno que ocurre cada dos a siete años, producto de la interacción entre la atmósfera y el océano, y afecta el clima global. Su versión más severa, llamada “Niño Godzilla” o “Súper Niño”, se distingue por la elevación extrema de la temperatura superficial del mar, lo que intensifica los eventos meteorológicos, incluyendo la formación de ciclones tropicales en el Pacífico.

Alerta por fenómeno Niño Godzilla: hasta 307 mm de lluvia en siete días en Chile y Argentina

Además de las lluvias, la región ha registrado temperaturas inusualmente bajas, con registros de hasta 16°C bajo cero, lo que añade complejidad a la situación climática actual en Argentina y Chile.

Las autoridades y especialistas continúan monitoreando el fenómeno para anticipar posibles emergencias y recomendar medidas de prevención ante el temporal que se avecina.