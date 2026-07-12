El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas por lluvias, nevadas y vientos intensos para este lunes 13 de julio en la zona cordillerana de Neuquén y Río Negro, donde se espera el ingreso de un frente frío que provocará un marcado deterioro de las condiciones del tiempo.

Las precipitaciones afectarán principalmente a Villa La Angostura, San Martín de los Andes, Junín de los Andes, Villa Traful y zonas cercanas. En los sectores más altos, las lluvias podrían transformarse en nieve, con acumulaciones importantes.

Además, rige una alerta por vientos del oeste con velocidades de entre 45 y 60 kilómetros por hora y ráfagas que podrían superar los 90 km/h, especialmente en áreas de montaña.

Se esperan lluvias persistentes con acumulados de entre 10 y 30 milímetros en las zonas bajo alerta amarilla, mientras que en los sectores alcanzados por la alerta naranja podrían registrarse entre 30 y 60 milímetros, valores que incluso podrían ser superados de manera puntual. En las áreas de mayor altura, las precipitaciones podrán presentarse en forma de nieve o de lluvia y nieve mezclada.

Ante este panorama, se recomienda evitar actividades al aire libre, circular con precaución en rutas de la cordillera y mantenerse informado a través de los canales oficiales sobre la evolución del pronóstico.

También recordaron que es obligatorio portar cadenas para transitar por caminos de montaña y aconsejaron consultar el estado de las rutas antes de viajar, evitar desplazamientos innecesarios y mantenerse informados a través de los canales oficiales.

Medidas en entornos naturales

Desde la Intendencia del Parque Nacional Nahuel Huapi se informó el cierre preventivo de senderos y áreas de uso público mientras permanezcan vigentes las alertas.

La medida busca resguardar la seguridad de visitantes y residentes frente al riesgo de caída de árboles, desprendimiento de rocas y crecidas de cursos de agua, por lo que se recomendó evitar actividades en zonas de montaña hasta que mejoren las condiciones