Venezuela enfrenta una profunda tragedia luego de que dos potentes terremotos sacudieran siete estados del país, dejando a La Guaira entre las zonas más afectadas. En medio del dolor, la historia de Fabiana Cotacio, una niña de 12 años, emerge como un símbolo de esperanza y fortaleza.

Fabiana se encontraba en su apartamento del edificio Ritamar Palace en Los Corales cuando el sismo derrumbó parte de la estructura. Quedó atrapada entre los escombros, pero no perdió la calma. Con astucia, grabó un video con su teléfono móvil pidiendo ayuda, lo que permitió a los equipos de rescate localizarla.

En su mensaje, Fabiana relató: “Chicos, necesito su ayuda. Hubo un temblor. Se cayeron muchos escombros. No hay luz. No hay nadie. No hay nadie que nos rescate. Estoy sola. Muchos vecinos están atrapados. Necesitamos su ayuda”.

El sismo la sorprendió cuando regresaba a su vivienda para recuperar las cenizas de su mascota fallecida, según un reporte de medios. Este movimiento la ubicó en una especie de "galería" dentro del colapsado edificio de 12 pisos, espacio que evitó que fuera aplastada.

Los grupos especializados GREMCA, GROEC y el comando BAE del CICPC lideraron un operativo de alta precisión para remover cuidadosamente los bloques de concreto y metal sin provocar un nuevo derrumbe. La operación de excavación física duró cerca de siete horas desde que fue localizada, culminando con su rescate pasada la 1:00 de la madrugada del jueves 26 de junio.

La actitud serena y tranquila de la niña

A pesar de las difíciles condiciones, Fabiana mantuvo una actitud serena y comunicativa con sus rescatistas. Presentó solo heridas leves en la rodilla y el pie izquierdo, y pudo caminar con ayuda al ser sacada de entre los escombros para reunirse con su madre, Karina Blanco, y ser trasladada a un centro médico.

Los videos del rescate, difundidos en plataformas como Instagram y TikTok, se hicieron virales debido a la madurez y tranquilidad que mostró la niña durante el operativo. En uno de los momentos, Fabiana explicó con inocencia: “Lo que pasa es que no te veo porque esto es como una montañita de cemento”.

Durante el rescate, los rescatistas mantuvieron constante comunicación con ella para mantenerla despierta y animada. Fabiana les confesó que sueña con ser actriz, que le gusta la pizza con champiñones, el reguetón “del viejito”, Lionel Messi y la selección de Argentina.

La calma que mostró Fabiana fue heredada de su madre, quien horas antes del rescate expresó que su hija estaba sola en el apartamento porque ella estaba trabajando. Karina Blanco aclaró que, según una persona rescatada, Fabiana había enviado un mensaje señalando que tenía una herida en la pierna pero estaba bien, y desmintió versiones que indicaban que Fabiana se había devuelto a buscar las cenizas de su mascota.

Respecto a la asistencia de las autoridades, la madre comentó que inicialmente los bomberos colaboraron, pero que al activarse una alerta de tsunami —que resultó ser falsa— abandonaron el lugar, lo que ella interpretó como que estaban dejando morir a su hija. Además, le informaron que la maquinaria pesada tardaría unas 26 horas en llegar, lo que le pareció una medida para buscar lo más fácil.

Fabiana, la niña que sobrevivió dos terremotos en La Guaira y se volvió símbolo de esperanza

Finalmente, tras siete horas de intenso trabajo, Fabiana fue rescatada caminando y con una sonrisa que devolvió esperanza a quienes participaron en el operativo. Su valentía y serenidad se han convertido en un faro de luz en medio de la devastación que sufren miles de venezolanos.

En tiempos de tragedia, la historia de Fabiana recuerda que la fortaleza, la fe y la solidaridad pueden abrir camino incluso en los momentos más oscuros.