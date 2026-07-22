El gobierno de Donald Trump solicitó formalmente al Departamento de Justicia de Estados Unidos que reconozca la inmunidad judicial de Delcy Rodríguez en el marco de una demanda civil que se tramita en el Distrito Sur de Florida. La petición fue enviada mediante una carta fechada el 11 de julio, firmada por Reed Rubinstein, asesor legal, dirigida al fiscal general adjunto Brett Shumate.

Desde el 5 de marzo de 2026, Estados Unidos reconoce oficialmente a Delcy Rodríguez como presidenta interina de Venezuela, tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero. Esta postura continúa la política estadounidense iniciada en 2019, que rechaza el reconocimiento de Maduro como presidente legítimo del país sudamericano.

El pedido de Trump sobre la inmunidad y ejercicio del cargo

En la misiva, el gobierno estadounidense argumentó que Rodríguez, en su calidad de jefa de Estado en funciones, debe gozar de inmunidad judicial durante el ejercicio de su cargo. Además, instó al Departamento de Justicia a presentar ante el tribunal una "sugerencia de inmunidad" para dejar constancia oficial de esta posición dentro del expediente judicial.

Delcy Rodríguez

La demanda civil en cuestión acusa a Delcy Rodríguez y otros exfuncionarios chavistas de estar vinculados a presuntos secuestros, torturas y actos terroristas. Sin embargo, el 15 de julio, el juez Darrin Gayles dictaminó una indemnización de 314 millones de dólares, que excluyó a Rodríguez y sí alcanzó a Nicolás Maduro y otros miembros de su administración.

Además, la solicitud de inmunidad incluye una petición de la embajada venezolana en Washington para que el Departamento de Estado certifique esta condición de inmunidad judicial para Rodríguez en este proceso legal.

Desde la captura de Maduro, la administración Trump ha fortalecido su respaldo al gobierno de transición venezolano, mientras figuras como María Corina Machado mantienen su intención de regresar a Venezuela para continuar la oposición.

En la resolución judicial, el juez Gayles responsabilizó a Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Vladimir Padrino, Alex Saab y Tarek William Saab por violaciones a la Ley Federal Antiterrorismo, la legislación de Florida y la ley RICO, ordenando el pago de una indemnización millonaria. Por otro lado, Jorge Rodríguez y Delcy Rodríguez quedaron excluidos de esta sentencia.

Los demandantes, Jerrel Kenemore, Jason Saad y Edgar Marval, reactivaron la causa tras la captura de Maduro, acusando a los líderes chavistas de violaciones graves y narcoterrorismo. El magistrado señaló que Maduro "históricamente ha secuestrado y detenido arbitrariamente a ciudadanos estadounidenses" y lo relacionó con actividades de narcoterrorismo.

Paralelamente, continúa el proceso penal en Nueva York, donde permanece detenida Cilia Flores, en un caso relacionado con las acusaciones contra el régimen chavista.