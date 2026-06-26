La presidenta encargada venezolana Delcy Rodríguez agradeció públicamente al gobierno de Javier Milei por la ayuda humanitaria enviada tras los terremotos, en un gesto que habría resultado impensable apenas días atrás entre dos administraciones que se han tratado mutuamente con una hostilidad sin disimulo. "En nombre del pueblo venezolano, agradecemos a la República Argentina por su mensaje de solidaridad y acompañamiento ante esta tragedia que enluta a toda Venezuela", publicó Rodríguez en su cuenta de X, en respuesta al envío desde Buenos Aires de un avión con personal militar especializado en emergencias, rescatistas e insumos para colaborar con las tareas de asistencia a las víctimas. La misión fue organizada por el gobierno nacional para reforzar los operativos en las zonas más afectadas por los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 que dejaron hasta el momento más de 235 muertos, 4.300 heridos y decenas de miles de desaparecidos.

El intercambio entre Rodríguez y Buenos Aires se suma a una serie de gestos diplomáticos inéditos que la catástrofe venezolana está generando en toda la región. El presidente chileno José Antonio Kast llamó a Rodríguez en el primer contacto entre ambos países desde que Venezuela rompió relaciones con Chile en 2024. Trump envió un general del Comando Sur a coordinar operaciones en Caracas y flexibilizó las sanciones para facilitar la ayuda, refiriéndose a los venezolanos como sus "nuevos y grandes amigos". Y ahora Milei, quien semanas atrás se preparaba para recibir a Flávio Bolsonaro en un acto de desafío explícito a Lula y al eje progresista latinoamericano, recibe el agradecimiento público de la número dos del chavismo.

La catástrofe natural está demostrando, una vez más, que las emergencias humanitarias de escala tienen la capacidad de suspender temporalmente los conflictos políticos más encendidos. Si esa suspensión dejará alguna huella duradera en la relación entre Buenos Aires y Caracas —o si la diplomacia de los escombros se evaporará en cuanto pase la emergencia— es una pregunta que solo el tiempo podrá responder. Por ahora, en medio de una Venezuela con 920 muertos confirmados según los últimos reportes, cientos de personas aún atrapadas bajo los escombros y una infraestructura crítica devastada, el agradecimiento de Rodríguez a Milei es una de esas imágenes que la política, en circunstancias normales, jamás habría producido.