Las tormentas solares se han convertido en una amenaza creciente para la infraestructura tecnológica mundial, con el potencial de provocar apagones eléctricos a escala global en cuestión de horas. Ante este riesgo, la NASA ha puesto en marcha la misión TRACERS, que consiste en el despliegue de dos satélites en órbita diseñados para observar cómo el gas caliente que el Sol expulsa interactúa con la magnetosfera terrestre.

El propósito de TRACERS es detectar en tiempo real los cambios en la actividad solar para ofrecer alertas tempranas que permitan proteger tanto los sistemas terrestres como los activos en el espacio. Esta vigilancia es clave para mitigar los efectos devastadores que pueden tener las tormentas solares, como la interrupción de comunicaciones, daños en satélites y fallas en sistemas eléctricos.

La NASA lanza misión TRACERS para anticipar apagones globales por tormentas solares

Actividades solares que visiblemente son hermosas pero que afectan gravemente la tecnología

Las auroras boreales, que son visibles cuando partículas solares impactan la atmósfera, representan una manifestación de esta actividad solar que puede afectar gravemente la tecnología. Un ejemplo reciente de este fenómeno fue una erupción solar de clase X2.7 que dejó sin servicio de radio a regiones de Europa y Asia, evidenciando el alcance del impacto.

Expertos advierten que la actividad solar está en aumento, lo que coloca a la Tierra en un período crítico dentro del clima espacial. Frente a esto, la misión TRACERS busca convertirse en una herramienta vital para anticipar y reducir el riesgo de un apagón eléctrico global, aunque la fecha exacta de una tormenta capaz de causar un corte masivo aún es incierta.