Un devastador temporal azotó el sur y sudeste de Brasil durante el martes y miércoles, dejando un saldo de al menos cinco personas fallecidas y generando un escenario de caos por los fuertes vientos que alcanzaron hasta 125 kilómetros por hora.

Los estados más afectados fueron Río de Janeiro y San Pablo, donde las ráfagas provocaron la caída de árboles, postes eléctricos y muros, además de inundaciones y derrumbes en varias zonas urbanas. Esta situación impactó severamente en la infraestructura y los servicios públicos.

Muertes y destrucción por los fuertes vientos

En San Pablo, se registraron tres muertes: dos hombres fueron aplastados por árboles caídos, mientras que un pescador perdió la vida tras naufragar su embarcación. En Río de Janeiro, dos personas fallecieron cuando un muro se desplomó en el popular barrio turístico de Santa Teresa. Además, un pescador permanece desaparecido en la localidad costera de Tarituba.

La población pudo observar la magnitud del fenómeno a través de numerosos videos compartidos en redes sociales. En estas imágenes, se ve a cientos de personas huyendo de las playas de Copacabana e Ipanema mientras el viento arrastraba arena, sombrillas y reposeras.

Según los bomberos de Río de Janeiro, el temporal derribó más de 90 árboles. En el barrio de Botafogo, dos grandes ejemplares cayeron a ambos lados de un quiosco sin causar heridos.

Las autoridades explicaron que el fenómeno se debió a la llegada inesperada de un frente frío oceánico, que sorprendió a la población luego de una mañana con temperaturas elevadas y cielo despejado.

Feroz temporal en Brasil deja cinco muertos y caos por ráfagas de viento de 125 km/h

La infraestructura también sufrió las consecuencias. El aeropuerto Santos Dumont, en Río de Janeiro, suspendió sus operaciones por dos horas. Asimismo, el puerto de Santos, el más importante de América Latina, interrumpió temporalmente sus actividades. Hubo cancelaciones en el transporte marítimo de pasajeros y demoras en otros servicios públicos, junto con numerosos cortes de electricidad, aunque el suministro comenzó a normalizarse en varias zonas con el correr de las horas.

Las tareas para remover árboles caídos y reparar los daños continúan, mientras las autoridades evalúan el alcance total de uno de los temporales más intensos que ha enfrentado la región en los últimos días.