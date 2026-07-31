Las lluvias que afectan la región continúan generando complicaciones en las rutas de Neuquén. Este viernes por la mañana, Vialidad Nacional informó un nuevo desprendimiento de rocas sobre la Ruta Nacional 237, a la altura del kilómetro 1613,7, en cercanías de Villa Llanquín.

Equipos del organismo trabajan en el despeje del material acumulado sobre la banquina, mientras se mantiene la advertencia por posibles nuevos desprendimientos debido a las precipitaciones.

El episodio se suma al importante derrumbe registrado el jueves sobre la Ruta Nacional 40, a poco más de tres kilómetros del centro de San Martín de los Andes. En ese lugar, enormes rocas cayeron sobre la calzada, obligando al corte total de la ruta y al despliegue de un operativo con maquinaria pesada y personal de organismos municipales, provinciales y nacionales.

Las autoridades estiman que la remoción completa del material demandará varios días, por lo que la circulación continúa interrumpida.

La Ruta Provincial 19 fue acondicionada para funcionar como desvío tras el derrumbe sobre la Ruta 40.

Como vía alternativa, durante la noche del jueves la Municipalidad de San Martín de los Andes realizó tareas de reparación sobre un tramo de la Ruta Provincial 19, entre el centro de la ciudad y el ex hotel Sol. Los trabajos incluyeron la colocación de granza para mejorar la transitabilidad de la calzada, que está siendo utilizada como desvío mientras permanece cerrado el tramo de la Ruta 40 afectado por el derrumbe.

Continúa el corte total en el derrumbe en Siete Lagos

Vialidad Nacional informó que continúa vigente el corte total de circulación en la Ruta Nacional 40, en el tramo comprendido entre San Martín de los Andes y Catritre.

Debido a que la zona permanece inestable y existe riesgo de nuevos desprendimientos, personal y equipos del organismo, junto a fuerzas de seguridad, continúan trabajando en la remoción del material producto del derrumbe. El objetivo es liberar la calzada y restablecer las condiciones de seguridad para los usuarios.

Desde Vialidad Nacional recordaron la importancia de circular con extrema precaución durante la temporada invernal, respetar las indicaciones del personal vial, las velocidades máximas permitidas y consultar el estado de las rutas antes de iniciar cualquier viaje.

Cardenal Samor habilitado, Pino Hachado permanece cerrado

El Paso Internacional Pino Hachado continúa cerrado debido a las condiciones climáticas adversas que afectan la zona.

Según el último reporte, la calzada se encuentra con presencia de hielo y nieve, baja adherencia y fuertes vientos. Además, se advierte sobre la presencia de animales sueltos y posibles caídas de piedras en el kilómetro 48.

Equipos trabajan en el sector para mejorar las condiciones de transitabilidad, aunque por el momento el paso permanece inhabilitado.

En tanto que el paso Cardenal Samoré está habilitado.

Tramo por tramo, cómo están las rutas neuquinas

Prácticamente todos los tramos se encuentran transitables con precaución, pero advierten por bajas temperaturas y visibilidad reducida por bancos de niebla en la Ruta Nacional 22, en la Ruta Nacional 40, en la Ruta Nacional 234 y en la Ruta Nacional 237.