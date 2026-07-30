La acumulación de camiones en Zapala continúa siendo una de las principales consecuencias del temporal que afecta la cordillera y del cierre del paso Cristo Redentor, en Mendoza. Este jueves, las autoridades lograron liberar el primer contingente de 55 vehículos de carga con destino al paso internacional Pino Hachado, aunque todavía permanecen alrededor de 220 camiones a la espera de cruzar hacia Chile.

Así lo confirmó a Mejor Informado el director de Defensa Civil de Zapala, Roberto Moreno, quien explicó que el operativo se realizó de manera coordinada entre las distintas localidades que intervienen en el tránsito hacia la frontera.

"Hace aproximadamente 40 minutos salió el primer contingente de 55 camiones que se dirigían a Las Lajas", señaló el funcionario, al tiempo que explicó que la circulación se habilita de manera escalonada para evitar congestionamientos sobre la Ruta Nacional 242 y en el complejo fronterizo.

Según detalló, primero Las Lajas libera el tránsito hacia Pino Hachado y, una vez despejado ese tramo, Zapala autoriza la salida de nuevos camiones. El mismo mecanismo se replica en Cutral Co para administrar el flujo de transporte pesado.

El clima sigue siendo el principal obstáculo

Moreno indicó que las condiciones meteorológicas siguen complicando el operativo. "Hay mucha neblina y mucha humedad. No ha llovido, pero hay que transitar con muchísima precaución", afirmó.

Las intensas precipitaciones registradas durante los últimos días, combinadas con nieve en sectores de montaña, dejaron la calzada con muy poca adherencia. "Ayer la lluvia mezclada con nieve hizo que la ruta fuera una verdadera pista de jabón", describió.

Las autoridades esperan que durante la jornada puedan salir nuevos contingentes, aunque todo dependerá de la evolución del clima y de la capacidad operativa del paso internacional.

El cierre de Cristo Redentor multiplica el tránsito por Neuquén

La situación se ve agravada por el cierre del paso Cristo Redentor, principal corredor entre Argentina y Chile por Mendoza, que permanecería inhabilitado hasta entre el 6 y el 8 de agosto. Como consecuencia, cientos de transportistas internacionales comenzaron a desviar sus recorridos hacia Pino Hachado.

"Esta cantidad de camiones no es habitual para Zapala. Ellos normalmente cruzan por Mendoza. Por eso ahora vemos muchos camiones brasileños, paraguayos y uruguayos", explicó Moreno.

El incremento del tránsito llevó a las autoridades provinciales a analizar nuevas medidas para ordenar la circulación.

Ante la posibilidad de que continúe aumentando el flujo de transporte pesado, Defensa Civil de Zapala ya mantiene conversaciones con la Provincia para ampliar el operativo. Moreno reveló que mantuvo una reunión con el director provincial de Defensa Civil, Carlos Cruz, para evaluar la instalación de un nuevo punto de retención en la zona de Arroyito con el objetivo de evitar que todos los camiones lleguen simultáneamente a Zapala.

"Es muy probable que, si esto se incrementa, tengamos que hacer otro retén para ir frenando un poco el ingreso de camiones", indicó.

Sin incidentes sanitarios entre los transportistas

Pese a la larga espera, el director de Defensa Civil aseguró que hasta el momento no se registraron inconvenientes de gravedad entre los camioneros. Personal sanitario realiza controles periódicos sobre los transportistas para detectar posibles problemas de salud.

"Los controles sanitarios se están haciendo con bastante frecuencia. Si aparece alguna persona con algún síntoma extraño se la atiende, pero hasta ahora no hubo ningún caso de gravedad", afirmó.

Mientras tanto, las autoridades permanecen atentas a la evolución del clima, ya que la continuidad del operativo dependerá de que mejoren las condiciones de visibilidad y transitabilidad para permitir la salida de nuevos contingentes hacia el paso internacional Pino Hachado.