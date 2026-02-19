El Congreso de Perú eligió al octogenario parlamentario de izquierda José María Balcázar como nuevo presidente interino del país, en sustitución del derechista José Jerí, al que el Legislativo peruano destituyó en la víspera tras apenas cuatro meses en el cargo.

Balcázar, de 83 años, fue el más votado por el hemiciclo peruano para ocupar la vacante dejada por Jerí como presidente del Congreso, lo que automáticamente lo convierte en presidente interino de Perú ante la ausencia de autoridades electas por voto popular, luego de las destituciones de Pedro Castillo (2021-2022) y Dina Boluarte (2022-2025).

El legislador, del partido marxista Perú Libre, con el que Castillo ganó las elecciones de 2021, se convirtió en el mandatario de mayor edad de la historia del país, y en el octavo gobernante en casi una década de crisis política.}

Su misión será ejercer de manera interina como jefe de Estado hasta el 28 de julio, cuando deberá ceder el mando presidencial al ganador o ganadora de los comicios presidenciales que ya están en marcha. "Quiero garantizar al pueblo de Perú una transición democrática electoral pacífica, transparente", remarcó Balcázar en su primer discurso tras asumir como presidente de transición.

Balcázar, cuestionado por organizaciones feministas por su posición a favor del matrimonio infantil, también pidió "que no haya ningún tipo de duda sobre las elecciones" de abril, y anunció que en los próximos meses buscará "mantener una pacificación de verdad". Asimismo, indicó que trabajará para que su país tenga "ministerios aptos para enfrentar a la inseguridad ciudadana", que es la principal exigencia de los peruanos.

Fuentes: efe, afp, El Comercio

