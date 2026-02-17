El Congreso de Perú destituyó este martes al presidente José Jerí, de 39 años, luego de aprobar una moción de censura con 75 votos a favor, 24 en contra y tres abstenciones.

Según informó el diario El Comercio y replicó la Agencia Noticias Argentinas, la decisión se tomó tras un debate parlamentario en el que se cuestionó la conducta del mandatario.

El Parlamento lo acusó de “inconducta funcional y falta de idoneidad” para ejercer el cargo.

Las reuniones con Zhihua Yang

La controversia se originó por reuniones no registradas entre Jerí y el empresario de origen chino Zhihua Yang, proveedor del Estado peruano.

De acuerdo con los legisladores, estos encuentros no fueron consignados en la agenda oficial, lo que derivó en cuestionamientos sobre la transparencia y el cumplimiento de las normas administrativas.

Declaración de vacancia y sucesión

Tras la votación, el presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, informó que se aprobaron las mociones y que la Mesa Directiva declaró la vacancia del cargo de presidente de la República.

Además, convocó a una sesión para este miércoles a las 18 con el fin de elegir al nuevo presidente del Parlamento, quien asumirá interinamente la jefatura del Estado, según el mecanismo constitucional vigente en Perú.

Un mandato de cuatro meses

José Jerí había asumido la presidencia en octubre pasado, tras la destitución de Dina Boluarte (2022-2025). Su gestión concluye así luego de cuatro meses en el cargo.

Con esta salida, Perú suma su séptimo presidente en diez años, en un escenario de inestabilidad política que se ha profundizado en los últimos procesos electorales y cambios de gobierno.

En las últimas semanas, las mociones de censura contra Jerí aumentaron en paralelo con una caída en su popularidad. Los partidos que inicialmente respaldaron su designación comenzaron a distanciarse ante la proximidad de nuevos comicios.