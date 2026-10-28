La República Argentina transmitió su "profundo pesar" y sus "más sinceras condolencias a los familiares y seres queridos de las víctimas» a raíz del grave accidente ferroviario registrado cerca de la localidad española de Toledo". A través de un comunicado difundido por la Cancillería en sus redes sociales oficiales, el Estado argentino envió su mensaje de solidaridad al pueblo y al Gobierno de España tras la colisión entre una formación AVE de Renfe y un tren de la empresa Iryo en el trayecto Madrid-Sevilla, que dejó un saldo de al menos 64 víctimas mortales y más de 179 personas heridas.

Hasta el momento se registraron 68 personas murieron en el accidente ferroviario que se produjopor la mañana a la altura de la estación de Urda (Toledo), según han confirmado el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. Hay, además, 77 heridos hospitalizados, de ellos 15 muy graves.

En el mismo pronunciamiento, el Palacio San Martín confirmó que tanto la Embajada Argentina en España como el Consulado General en Madrid se encuentran en estado de alerta y monitoreando permanentemente la evolución de las tareas de rescate e identificación para determinar si existen ciudadanos argentinos entre los afectados por el impacto. A tal fin, la representación diplomática habilitó una línea telefónica de emergencia (+34 609 240 408) para atender consultas de familiares e informar de forma directa sobre el estado de situación en el corredor ferroviario.