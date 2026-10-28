Dos trenes de alta velocidad que circulaban en la misma dirección chocaron a la altura de la estación de Urda, en la provincia de Toledo, España. Las autoridades informaron que hay al menos 50 muertos, según reportes de medios españoles citados por agencias internacionales.

La cifra podría aumentar. "Es posible que esta cifra aumente", declaró Esther Padilla, portavoz de la región de Castilla-La Mancha. Más de 540 personas viajaban en total en las dos formaciones. Se trata del segundo accidente mortal en menos de un año en la línea que une Madrid con la región de Andalucía.

Los trenes involucrados

Padilla detalló que en el tren AVE de Renfe 2080 iban 397 pasajeros. En el Iryo 6076 viajaban 147 viajeros y un bebé. Fuentes gubernamentales señalaron al diario El País que el accidente "puede ser peor que Adamuz", en referencia al incidente frontal entre dos formaciones ocurrido en enero de este año.

Toledo: dos trenes de alta velocidad chocaron hay al menos 46 muertos

El operador del sistema ferroviario de España, ADIF, indicó que el incidente ocurrió en la mañana de este miércoles. Involucró a dos trenes AVE e Iryo entre Mora y Urda, en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla. Producto del choque, dos vagones de la formación Iryo descarrilaron.

Cómo se produjo el impacto

De acuerdo con los primeros relevamientos, el tren AVE colisionó contra los últimos vagones de un convoy de Iryo que estaba detenido en la vía, según fuentes del servicio de emergencias 112 consultadas por medios locales.

La compañía Renfe emitió un comunicado. Su tren de alta velocidad había partido a las 8 (hora local) de Madrid rumbo a Sevilla y "sufrió un accidente con un tren de Iryo entre Los Yébenes y Urda".

El testimonio de los pasajeros

Jesús Jerónimo, de 54 años, viajaba en el segundo vagón del AVE con destino a Sevilla. "Iba trabajando en mi portátil y sentí una aceleración muy bestial y me he empotrado con el asiento de delante", contó al diario El País.

"Ha salido gente despedida. Hemos pensado que habíamos descarrilado. Luego, poco a poco, hemos salido y hemos visto que nuestro tren estaba inclinado. Había muchos heridos y gente nerviosa", agregó.

Otro pasajero relató que, cinco minutos antes del choque, el tren se detuvo. Poco después sintieron un "golpe impresionante". "Estaba en el pasillo y salí volando cuatro o cinco asientos. En nuestro vagón había muertos", aseguró.

La respuesta de las autoridades

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, envió sus condolencias a través de redes sociales. "Consternado ante el grave accidente de trenes en Toledo. Permanezco en constante contacto con el ministro de Transportes y con el presidente de Castilla-La Mancha", escribió. "Los servicios de emergencia están trabajando sobre el terreno para atender a las personas afectadas y garantizar su seguridad".

El alcalde de la cercana localidad de Urda, Manuel Galáns, afirmó que Protección Civil pidió a su ayuntamiento que preparara un pabellón deportivo para atender a las decenas de pasajeros.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, informó que se movilizaron recursos de Samur-Protección Civil y Bomberos hacia la zona para colaborar en las labores de emergencia.

ADIF habilitó puntos de atención para los afectados en las estaciones de Madrid-Puerta de Atocha, Sevilla Santa Justa, Córdoba Julio Anguita y Málaga María Zambrano.

El antecedente de Adamuz

En enero de este año, 45 personas murieron en el sur de España, a la altura de Adamuz. Un tren de alta velocidad se salió de la vía y chocó contra otro que circulaba en sentido contrario. Fue el siniestro ferroviario más letal en el país desde un choque en 2013 que mató a 80 personas.

El accidente de enero socavó la confianza de la población en la extensa red ferroviaria de alta velocidad española.