Al menos 40 personas fallecieron y decenas resultaron heridas tras un violento accidente ferroviario ocurrido en la provincia de Toledo, España. La colisión involucró a una formación AVE de la operadora Renfe y a un tren de la empresa privada Iryo que circulaban en el mismo sentido sobre la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, a la altura del término municipal de Urda.

De acuerdo con las primeras informaciones del servicio de emergencias y del operador del sistema Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), el tren de Renfe embistió por alcance la parte trasera del convoy de Iryo que se encontraba momentáneamente detenido sobre las vías, provocando el descarrilamiento de dos vagones que cayeron por un terraplén.

En ambas formaciones viajaban más de 540 personas en el momento del impacto. La portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, advirtió que la cifra de víctimas mortales podría incrementarse a medida que avancen las labores de rescate que ejecutan los bomberos, Protección Civil y los servicios sanitarios.

Asistencia a los sobrevivientes

Ante la magnitud de la tragedia, las autoridades regionales activaron el Plan Territorial de Emergencia y solicitaron el despliegue de la Unidad Militar de Emergencias (UME), al tiempo que el Ayuntamiento de Urda habilitó un pabellón deportivo para la asistencia de los sobrevivientes. Como consecuencia directa, ADIF suspendió totalmente el tráfico en el corredor ferroviario de alta velocidad entre Madrid, Ciudad Real y Andalucía.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, expresó su consternación ante lo sucedido y confirmó que se mantiene en permanente coordinación con el Ministerio de Transportes y los ejecutivos regionales para movilizar todos los recursos disponibles. El siniestro representa el segundo accidente fatal de gravedad en la red de alta velocidad del país en lo que va del año, tras el trágico choque ocurrido en enero en Adamuz, Córdoba.

A raíz del impacto, ADIF y las empresas operadoras dispusieron puntos de atención e información para familiares en las principales terminales del corredor, incluidas las estaciones de Madrid-Puerta de Atocha Almudena Grandes, Sevilla Santa Justa, Córdoba y Málaga.