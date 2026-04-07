Un violento tiroteo sacudió al distrito de Besiktas, en Estambul, Turquía, cuando tres atacantes armados con fusiles intentaron ingresar por la fuerza al edificio que alberga el consulado de Israel. Al ser interceptados por agentes de seguridad y policías apostados en la entrada, los agresores abrieron fuego, desatando un enfrentamiento que dejó un atacante muerto, otros dos heridos y detenidos, y dos policías con lesiones leves. El gobernador de la ciudad, Davut Gul, confirmó los detalles del operativo y la zona fue rápidamente acordonada.

Las autoridades turcas avanzaron con celeridad en la identificación de los responsables. El ministro del Interior, Mustafa Çiftçi, reveló que los sospechosos habían llegado a la ciudad en un autoalquilado desde Izmit, en el noroeste del país. Dos de ellos eran hermanos y uno registraba antecedentes penales por drogas. Çiftçi señaló además que al menos uno de los atacantes tenía vínculos con una organización que "explota la religión", sin precisar el nombre del grupo. Medios turcos apuntaron a una posible conexión con el Estado Islámico, organización que ya había protagonizado un ataque contra la policía en Yalova en diciembre pasado.

El incidente se produjo en un contexto de profundo enfriamiento diplomático entre Turquía e Israel, que desde hace más de dos años ha reducido al mínimo la actividad de su representación consular en Estambul. Al momento del ataque, ningún diplomático israelí se encontraba en suelo turco, según confirmó una fuente cercana al caso a la agencia AFP. El gobierno turco abrió de inmediato una investigación judicial para determinar los motivos del ataque y establecer si existían vínculos con redes terroristas internacionales.