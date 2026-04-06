El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo en una conferencia de prensa que Irán podría ser “eliminado” en una sola noche y que esa noche “podría” ser el martes por la noche. “Todo el país podría ser arrasado en una sola noche, y esa noche podría ser mañana mismo”, dijo el presidente estadounidense en conferencia de prensa, reportó la cadena CNN.

En ese contexto, advirtió repetidamente que Estados Unidos podría atacar centrales eléctricas, puentes y otras infraestructuras en Irán si Teherán no llega a un acuerdo o no reabre el estrecho de Ormuz, una vía marítima clave para el transporte de petróleo. Durante el fin de semana, también señaló que Irán tenía plazo hasta el martes a las 8 p.m., hora de Miami, para alcanzar un entendimiento.

Por otro lado, calificó la misión de rescate del aviador del F-15E derribado por Irán como “una de las búsquedas en combate más grandes, complejas y angustiosas jamás intentadas por las fuerzas armadas”.

En la misma conferencia, detalló que las fuerzas armadas desplegaron 21 aeronaves militares inmediatamente después de que el caza F-15E fuera derribado. Durante la primera fase de búsqueda y rescate, el piloto fue localizado y evacuado por un helicóptero HH-60W Jolly Green II.

De acuerdo con los datos oficiales, en la operación para rescatar al oficial de sistemas de armas participaron 155 aeronaves, entre ellas cuatro bombarderos, 64 cazas, 48 aviones cisterna de reabastecimiento de combustible y 13 unidades de rescate.

Finalmente, destacó que el oficial “había eludido la captura en tierra en Irán durante casi 48 horas”. “Eso es mucho tiempo cuando estás en malas condiciones y sangrando”, concluyó.