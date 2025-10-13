Trump logró un acuerdo de paz en Gaza con Egipto, Qatar y Turquía

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes la firma de un acuerdo histórico con Egipto, Qatar y Turquía para poner fin a la guerra en Gaza, tras más de dos años de enfrentamientos. “Hemos logrado lo que todos decían que era imposible. Por fin tenemos paz en Oriente Medio”, afirmó durante la cumbre realizada en Sharm el Sheij, Egipto.

El documento, firmado junto al presidente egipcio Abdel Fattah al Sisi, el emir de Qatar y el presidente de Turquía, establece el cese del fuego inmediato, un mecanismo de intercambio de rehenes y presos palestinos y la reactivación de los canales diplomáticos entre las partes. Además, contempla la llegada masiva de ayuda humanitaria y la reconstrucción de infraestructura crítica en Gaza.

“Tras años de sufrimiento y derramamiento de sangre, la guerra en Gaza ha terminado. La ayuda humanitaria está llegando a raudales, con cientos de camiones cargados de alimentos, equipos médicos y suministros”, destacó Trump.

Por su parte, Al Sisi confirmó que Egipto trabajará con Estados Unidos y socios regionales para coordinar la reconstrucción de la Franja y organizar una conferencia internacional sobre recuperación y desarrollo.

El pacto reconoce a Egipto, Qatar y Turquía como garantes del proceso de paz, encargados de supervisar la tregua y acompañar la transición política en el territorio palestino.

“Este es el día en que millones de personas en la región pueden volver a tener esperanza. Las oraciones de todos ellos fueron escuchadas”, concluyó Trump, tras calificar el acuerdo como “el inicio del fin del sufrimiento en Medio Oriente”.