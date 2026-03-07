El ataque que sacudió al mundo

El 28 de febrero de 2026 una operación militar conjunta entre Israel y Estados Unidos cambió el curso del conflicto en Medio Oriente. Un ataque aéreo en Teherán terminó con la vida del líder supremo iraní, Ali Khamenei, de 86 años, en lo que analistas califican como uno de los golpes militares más importantes de las últimas décadas.

El operativo incluyó ataques simultáneos contra instalaciones militares y centros de comando en la capital iraní. Entre los blancos estaba el complejo donde se encontraba el líder religioso y político que gobernó Irán durante más de tres décadas.

Pero lo que más llamó la atención fue el arma utilizada: un misil capaz de salir casi al espacio antes de caer sobre su objetivo, una tecnología que muchos medios describieron como “misil desde el espacio”.

El arma que sube al borde del espacio

Según informes militares y reportes de medios internacionales, el ataque utilizó un misil balístico conocido como Blue Sparrow.

Este tipo de misil sigue una trayectoria llamada cuasi-balística:

Es lanzado desde un avión o plataforma militar. Asciende a gran altura, incluso cerca del límite de la atmósfera terrestre. Luego desciende casi verticalmente a enorme velocidad hacia el objetivo.

Debido a esta trayectoria, muchos medios lo describen como un misil que “viene del espacio”, aunque en realidad no sale completamente de la órbita terrestre.

Por qué es casi imposible de detener

Este tipo de armamento tiene varias ventajas estratégicas:

Velocidad extrema

Al caer desde gran altura, el misil acelera por la gravedad y puede impactar a velocidades hipersónicas.

Trayectoria impredecible

Su vuelo no es lineal como el de otros misiles, lo que dificulta que los sistemas antimisiles puedan interceptarlo.

Ataque vertical

Al descender casi en línea recta, puede penetrar búnkeres o instalaciones subterráneas.

Esto lo convierte en un arma ideal para operaciones llamadas “decapitation strikes”, ataques destinados a eliminar líderes militares o políticos.

El operativo militar

De acuerdo con reportes de inteligencia citados por distintos medios, la operación incluyó aviones de combate israelíes y múltiples misiles dirigidos contra el complejo donde se encontraba Khamenei.

La ubicación del líder iraní habría sido confirmada mediante inteligencia humana, vigilancia satelital y análisis de datos antes de lanzar el ataque.

En la ofensiva también murieron varios altos mandos militares iraníes, lo que debilitó temporalmente la estructura de comando del país.

El impacto en Medio Oriente

La muerte del líder supremo iraní provocó una escalada inmediata del conflicto regional.

Irán prometió represalias y grupos aliados como Hezbollah intensificaron los ataques contra Israel, mientras varias potencias internacionales pidieron evitar una guerra a gran escala.

Analistas advierten que el episodio podría marcar un punto de inflexión histórico en el equilibrio geopolítico de Medio Oriente.

Una tecnología que redefine la guerra

El uso de misiles capaces de ascender hasta el borde del espacio demuestra hasta qué punto la guerra moderna depende cada vez más de la tecnología avanzada.

La combinación de satélites, inteligencia artificial, misiles hipersónicos y operaciones de precisión está transformando la forma en que se realizan los ataques militares.

Y el operativo que terminó con la vida del líder supremo iraní es, para muchos especialistas, un ejemplo claro de esa nueva forma de guerra.