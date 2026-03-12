El nuevo líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jamenei, declaró que se debe utilizar la palanca del cierre del estrecho de Ormuz y que los ataques de Irán contra sus vecinos del golfo Pérsico continuarán. "La palanca de bloquear el estrecho de Ormuz debe utilizarse definitivamente", dijo Jamenei sobre la vía fluvial por la que habitualmente se transportan grandes cantidades de petróleo y gas, en su primera declaración desde su nombramiento, que fue leída en la televisión estatal por una presentadora de noticias.

Jamenei no apareció en cámara, y una evaluación israelí indica que resultó herido en los primeros ataques de la guerra. En su comunicado, Jameneí dice que vengará a los muertos en la guerra, incluidas las niñas una escuela primaria en Minab, en el sur de Irán, donde las autoridades del país persa han dicho que perdieron la vida unas 180 personas, al parecer por un ataque con misiles Tomahawk de Estados Unidos, según una investigación preliminar del Pentágono.

Los incesantes ataques de Irán contra el tráfico marítimo y la infraestructura energética en el golfo Pérsico volvieron a impulsar este jueves el precio del petróleo por encima de los 100 dólares por barril, mientras los ataques estadounidenses e israelíes azotaban la República Islámica sin que se vislumbre un fin de la guerra.

