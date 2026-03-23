Un avión de Air Canada Express, procedente de la ciudad de Montreal, Canadá, chocó con un camión de bomberos al aterrizar en el aeropuerto LaGuardia de Nueva York, Estados Unidos. El hecho ocurrió el domingo por la noche y, según reportaron medios internacionales, dos pilotos fallecieron. A bordo del avión, un jet Bombardier CRJ-900, viajaban 72 pasajeros y cuatro tripulantes.

Unos 41 pasajeros y miembros de la tripulación fueron llevados a hospitales de la zona, algunos con lesiones graves. La mayoría había sido dada de alta tras ser atendida. En tanto, dos empleados de la Autoridad Portuaria que viajaban en el camión de bomberos sufrieron lesiones que no se creía que pusieran en peligro sus vidas, dijo Kathryn Garcia, directora ejecutiva de la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey, que opera el aeropuerto.

Medios locales informaron que la Administración Federal de Aviación estadounidense (FAA) ordenó la suspensión de despegues para todos los aviones en el aeropuerto hasta la 01:30 hora local (05:30 GMT).

Según informó la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey, el avión impactó contra un vehículo de rescate y extinción de incendios que se encontraba en la pista mientras respondía a otro incidente.

El documento atribuye la suspensión a una "emergencia" en el aeropuerto, indicando que existe una alta probabilidad de prorrogarla, sin especificar detalles.