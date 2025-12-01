Las acciones de Airbus sufrieron una caída superior al 8,6% en la bolsa europea este lunes, ubicándose en 187 euros por acción, luego de que la compañía revelara un problema técnico en su familia de aviones A320 que afectó a cerca de 10.000 aeronaves.

El incidente fue comunicado el pasado viernes tras el cierre del mercado, cuando Airbus alertó sobre un fallo potencial en los controles de vuelo provocado por la intensa radiación solar, que podría corromper datos críticos para el funcionamiento seguro de los aviones.

En la actualización proporcionada este lunes, Airbus informó que ya se han implementado las modificaciones necesarias en la mayoría de las unidades afectadas, quedando pendientes de revisión menos de 100 aviones. “Estamos trabajando con nuestras aerolíneas clientes para apoyar la modificación de los menos de 100 aviones restantes y garantizar que puedan volver al servicio”, explicó la compañía.

El fabricante europeo también expresó disculpas por los inconvenientes causados a pasajeros y aerolíneas debido a este problema. “La empresa agradece a sus clientes, a las autoridades, a sus empleados y a todas las partes interesadas su apoyo en la aplicación de estas medidas, así como su comprensión ante la decisión de Airbus de anteponer la seguridad a cualquier otra consideración”, subrayó.

Airbus cae 8% por problema en A320

Tras la alerta, varias aerolíneas como American Airlines, Air India, Xizz Air y Air New Zealand reportaron retrasos, interrupciones y cancelaciones en sus operaciones, evidenciando el impacto operativo del incidente.

Airbus emitió una transmisión de alerta a los operadores (AOT) solicitando medidas preventivas inmediatas, incluyendo la protección mediante actualizaciones de software y hardware, para salvaguardar la seguridad de la flota A320 en servicio.