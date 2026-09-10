El avión que transportaba al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, estuvo cerca de ser impactado por un dron mientras despegaba desde territorio moldavo con destino a Oslo. La información fue confirmada por el primer ministro noruego, Jonas Gahr Store, durante una entrevista con la radiotelevisión pública de su país. El jefe de Gobierno nórdico contextualizó el hecho como un reflejo directo de las condiciones de riesgo permanente en las que se desplaza el líder ucraniano en el marco del conflicto bélico regional.

Zelenski arribó a la capital noruega el martes por la tarde para participar en el funeral de Estado del rey Harald V. Durante su permanencia en la ciudad, el mandatario mantuvo encuentros de trabajo con Store, el ministro de Finanzas, Jens Stoltenberg, y el titular de Relaciones Exteriores, Espen Barth Eide, con el propósito de evaluar la entrega de cooperación militar enfocada en sistemas de defensa antiaérea, así como alternativas para que la industria ucraniana desarrolle capacidad de producción propia de dicho equipamiento.

Tras concluir las actividades oficiales y la ceremonia fúnebre en Oslo, la comitiva ucraniana emprendió viaje hacia Canadá para continuar con la agenda de reuniones bilaterales. Respecto a los acuerdos de asistencia analizados en Noruega, Store precisó que los equipos técnicos de ambos países continúan trabajando en esquemas industriales para responder a las necesidades de cobertura aérea requeridas por Kyiv ante los continuos ataques con misiles.