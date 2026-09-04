Un dron ruso impactó el cuartel general del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) en Kiev, en lo que el presidente Volodímir Zelenski describió como un ataque deliberado y de precisión quirúrgica: "El dron fue enviado directamente a la oficina del jefe del SBU en dicho edificio", afirmó. El jefe en funciones del organismo, Alexánder Poklad, no se encontraba en su despacho en el momento del impacto, lo que evitó una consecuencia potencialmente devastadora para la estructura de inteligencia ucraniana.

Siete personas resultaron heridas en el ataque, que ocurrió en el distrito central de Shevchenkivskyi de la capital ucraniana. Las afirmaciones de Zelenski fueron corroboradas por medios rusos. El episodio representa una escalada significativa: atacar la sede central del servicio de inteligencia de un país es un mensaje de enorme carga simbólica, diferente a los blancos de infraestructura energética o logística que han dominado la guerra de largo alcance de las últimas semanas.

La ironía del momento fue subrayada por el propio Vladimir Putin, quien en declaraciones paralelas afirmó que Rusia no ataca directamente a los funcionarios ucranianos "porque se necesita a alguien con quien encarar las negociaciones", una frase que combina la lógica del pragmatismo diplomático con una amenaza implícita: la contención es una elección, no una limitación. La declaración de Putin llega después de semanas en que sus fuerzas han bombardeado hospitales, mercados y bloques de viviendas en Kiev, Járkov y otras ciudades, lo que hace difícil sostener que la distinción entre blancos civiles y militares sea una prioridad operativa del Kremlin más allá de la retórica.

El ataque al SBU también expone tensiones internas dentro del aparato de seguridad ucraniano. Medios rusos reportaron —con fuentes que deben tomarse con cautela dada la naturaleza de la fuente— que agentes del SBU y de la Dirección Principal de Inteligencia Militar (GUR) protagonizaron este miércoles un tiroteo en una zona residencial de Kiev, en un incidente que escalaría tensiones entre ambos organismos. Sea cual fuere el origen y la veracidad completa de ese reporte, el hecho de que circulen versiones sobre conflictos internos entre los servicios de inteligencia ucraniano en plena guerra es, por sí solo, un dato político relevante para un gobierno que necesita proyectar unidad de mando mientras resiste la mayor invasión en la historia de Europa desde 1945.