Brasil va al balotaje: Flávio Bolsonaro se impuso sobre Lula y volverán a enfrentarse el 25 de octubre

Brasil deberá esperar tres semanas más para conocer a su próximo presidente. Flávio Bolsonaro se impuso este domingo en la primera vuelta sobre Luiz Inácio Lula da Silva, pero no alcanzó el porcentaje necesario para quedarse con la presidencia y ambos volverán a enfrentarse en las urnas el próximo 25 de octubre.

Con el 98,36% del escrutinio completado, Bolsonaro obtenía el 47,31% de los votos, mientras que Lula alcanzaba el 44,83%, de acuerdo con los datos oficiales del Tribunal Superior Electoral (TSE).

La diferencia entre ambos quedó en torno a los tres millones de votos. El senador reunió más de 55,5 millones de sufragios y terminó una primera vuelta que había comenzado con una ventaja considerablemente mayor durante las primeras horas del escrutinio.

La incorporación de los votos provenientes del noreste de Brasil, una región históricamente favorable al Partido de los Trabajadores (PT), permitió a Lula reducir la distancia, aunque no le alcanzó para revertir el resultado.

Bolsonaro ganó, pero no llegó al 50%

Para ser elegido presidente de Brasil en primera vuelta es necesario obtener más de la mitad de los votos válidos. Ninguno de los candidatos consiguió superar ese umbral y, por lo tanto, los dos más votados deberán competir nuevamente.

Bolsonaro quedó a menos de tres puntos porcentuales de conseguirlo.

El resultado también mostró una marcada concentración del voto entre las dos principales fuerzas políticas: Bolsonaro y Lula reunieron juntos más del 92% de los sufragios.

Muy por detrás terminó el psiquiatra y escritor Augusto Cury, con el 2,90%. Le siguieron Renan Santos, con el 2,26%; el exgobernador de Goiás Ronaldo Caiado, con el 2,20%; y el exgobernador de Minas Gerais Romeu Zema, con el 0,28%.

El resto de los candidatos también quedó fuera de la disputa por la presidencia.

Flávio consiguió más votos que su padre en 2022

Uno de los datos que dejó la elección fue el desempeño electoral de Flávio Bolsonaro, de 45 años, quien consiguió alrededor de dos millones de votos más que su padre, Jair Bolsonaro, en la primera vuelta presidencial de 2022.

El senador superó los 55,5 millones de sufragios, mientras que el expresidente había obtenido poco más de 51 millones cuatro años atrás.

Lula, en cambio, quedó por debajo de su propia elección de 2022. En aquella oportunidad había conseguido el 48,4% y unos 57,2 millones de votos.

Flávio Bolsonaro asumió la candidatura presidencial del Partido Liberal (PL) luego de que su padre fuera condenado a 27 años de prisión por el intento de golpe de Estado contra Lula ocurrido en enero de 2023.

Su plataforma incluye recortes en la administración central, endurecimiento de las políticas penales, combate contra el crimen organizado y ampliación de la explotación de petróleo y gas.

Lula, de 80 años, buscará en el balotaje acceder a un cuarto mandato presidencial no consecutivo. Su propuesta plantea una mayor progresividad tributaria, inversión pública y una transición hacia fuentes de energía más limpias, aunque sin abandonar completamente los combustibles fósiles.

El resultado que también mira la Argentina

La definición brasileña tendrá especial importancia para la Argentina. Brasil es uno de los principales socios comerciales del país y un actor central dentro del Mercosur, pero la elección también puede modificar el escenario político regional.

El presidente Javier Milei siguió de cerca los comicios durante toda la jornada y manifestó públicamente su respaldo a Flávio Bolsonaro. El mandatario argentino mantiene una relación política cercana con la familia Bolsonaro y, en contrapartida, protagonizó reiterados cruces con Lula.

La elección brasileña ocurre además en un escenario regional atravesado por recientes victorias de fuerzas de derecha y centroderecha en distintos países latinoamericanos.

La primera vuelta ya dejó una certeza: Flávio Bolsonaro comenzará la carrera definitiva con una ventaja sobre Lula da Silva. A partir de ahora, ambos deberán disputar los votos de quienes eligieron a los otros candidatos y de los sectores que no participaron este domingo.

El próximo 25 de octubre, más de 150 millones de brasileños volverán a estar convocados a las urnas. Esta vez, entre solamente dos opciones, se definirá quién gobernará Brasil.