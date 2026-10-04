Milei sigue de cerca las elecciones en Brasil y expresó su respaldo a Flávio Bolsonaro

El presidente Javier Milei sigue con especial atención desde la Quinta de Olivos las elecciones presidenciales de Brasil, donde este domingo el actual mandatario Luiz Inácio Lula da Silva enfrenta, entre otros candidatos, al senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro y referente del Partido Liberal (PL).

Mientras Brasil espera los primeros resultados oficiales, Milei se mostró activo en sus redes sociales y compartió publicaciones favorables a Bolsonaro, con quien el Gobierno argentino mantiene afinidades políticas e ideológicas. En la Casa Rosada existe expectativa por la posibilidad de que la elección se defina en una segunda vuelta prevista para el 25 de octubre.

La administración libertaria considera que Lula podría imponerse en esta primera instancia, aunque confía en que Bolsonaro consiga los votos necesarios para ingresar al balotaje y disputar allí la presidencia.

“Ya llegar al balotaje es un triunfo para Flávio. Milei puso el cuerpo para que le vaya bien. Ya nadie habla de que Lula gana cómodo en primera vuelta”, sostuvo un funcionario del entorno presidencia.

Milei volvió a marcar sus diferencias con Lula

El interés del Presidente argentino por la elección brasileña se produce en medio de una relación bilateral atravesada por fuertes diferencias políticas.

Durante la jornada electoral, Milei replicó en Instagram una publicación que contrapone imágenes de ambos mandatarios. Para representar al argentino se utilizó una fotografía de su etapa como arquero de Chacarita, mientras que de Lula se difundió una imagen correspondiente a su detención en 1980, durante la dictadura brasileña, luego de encabezar una huelga de trabajadores metalúrgicos en el área metropolitana de São Paulo.

El gesto se suma a las recientes declaraciones del mandatario argentino contra su par brasileño. En una entrevista concedida al medio francés Le Point, Milei volvió a calificar a Lula de “ladrón” y aseguró que se encuentra en libertad por “un tecnicismo administrativo orquestado por un juez cómplice”, en referencia al magistrado del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes.

La tensión política entre ambos presidentes se desarrolla mientras los vínculos diplomáticos entre Argentina y Brasil permanecen reducidos al nivel de encargados de negocios.

Flávio Bolsonaro quiere invitar a Milei a Brasil

Antes de emitir su voto este domingo, Flávio Bolsonaro manifestó públicamente su intención de invitar al mandatario argentino a Brasil en caso de avanzar en la elección.

El candidato votó en la escuela Barão Homem de Mello de Vila Isabel, en Río de Janeiro, donde afirmó que su país necesita “un cambio”. Frente a los periodistas que lo acompañaban también utilizó una de las expresiones identificadas con Milei: “Viva la libertad, carajo”.

Desde la Casa Rosada indicaron que todavía no hubo una comunicación formal entre Milei y Bolsonaro durante la jornada electoral. Los primeros contactos podrían producirse una vez conocidos los resultados.

Tampoco descartan un nuevo viaje presidencial a Brasil si el candidato del Partido Liberal logra avanzar al balotaje. La agenda internacional de Milei, sin embargo, ya contempla una nueva visita a Estados Unidos para mediados de octubre, por lo que cualquier desplazamiento dependerá también de los compromisos previstos para esas fechas.

La elección que puede modificar el mapa político regional

El resultado brasileño es observado por el Gobierno argentino más allá de la relación bilateral. En Balcarce 50 consideran que un eventual triunfo de Bolsonaro podría profundizar el avance de gobiernos y fuerzas conservadoras en América Latina, fenómeno al que internamente denominan “ola azul”.

Brasil tiene además un peso determinante para la Argentina: es su principal socio comercial regional y una pieza central del Mercosur, por lo que un cambio de orientación política en Brasilia podría tener consecuencias directas en la relación económica y diplomática entre ambos países.

Dentro del oficialismo argentino también aparecen interrogantes sobre cómo quedaría configurado el liderazgo de la derecha latinoamericana ante una eventual victoria de Bolsonaro. Algunos funcionarios consideran que su llegada a la presidencia podría introducir una nueva figura de peso en la relación regional con el gobierno estadounidense de Donald Trump, espacio en el que Milei busca consolidarse como uno de sus principales interlocutores.

Pese a esas especulaciones, desde el entorno presidencial sostienen que el respaldo de Milei al candidato brasileño responde principalmente a una coincidencia política.

“Cree en el cambio y está convencido de que Brasil tiene que ser parte. Está más allá de cualquier especulación política”, señalaron fuentes cercanas al Presidente.

Con la elección en marcha y los primeros resultados previstos para las próximas horas, la atención de la Casa Rosada está puesta ahora en determinar si Flávio Bolsonaro logra forzar una segunda vuelta frente a Lula da Silva, un escenario que podría modificar no solo la política brasileña sino también el equilibrio político de la región.