El senador Flávio Bolsonaro, candidato a la presidencia por el Partido Liberal (PL), emitió su voto a primera hora de este domingo en la escuela municipal Barão Homem de Mello, ubicada en el barrio de Vila Isabel, en la zona norte de Río de Janeiro.

El legislador y primogénito del expresidente Jair Bolsonaro llegó al establecimiento acompañado por su esposa, Fernanda Bolsonaro, vistiendo una prenda amarilla y un adhesivo en el pecho con el número 22, correspondiente a la lista de su fuerza política.

En breves declaraciones ofrecidas a la prensa tras salir del cuarto oscuro, el postulante opositor llamó a la ciudadanía a utilizar las urnas para manifestar el descontento social hacia la administración nacional. "Espero que Brasil dé un voto de protesta contra la era de atraso", afirmó el senador, quien se presentó visiblemente afónico debido a la intensidad de los actos de cierre de campaña en la región sudeste.

Asimismo, Bolsonaro señaló que los relevamientos de opinión pública reflejan una dinámica de crecimiento continuo en sus niveles de apoyo, asegurando que su equipo mantiene expectativas de forzar un triunfo directo en la jornada sin necesidad de ir a una segunda vuelta.

El candidato presidencial del liberalismo coordinará la recepción de cómputos junto a los dirigentes de su comité de campaña en Río de Janeiro. Con un 42% de intención de voto registrado en los sondeos previos a la veda electoral, la nómina encabezada por Flávio Bolsonaro y el candidato a vicepresidente Alfredo Gaspar busca concentrar el respaldo del electorado conservador y del sector agroindustrial.