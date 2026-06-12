El gobierno canadiense presentó un proyecto de ley de seguridad digital que busca prohibir que los menores de 16 años tengan cuentas en redes sociales, a menos que las plataformas demuestren que pueden garantizar entornos seguros para ellos. La iniciativa, impulsada por el ministro de Identidad y Cultura, Marc Miller, abarca siete categorías de contenido dañino —entre ellas el material que victimiza sexualmente a niños, el que incita al el ciberacoso, el contenido de odio y el terrorismo— y responsabiliza directamente a los sitios web de proteger a los menores.

Las empresas que no cumplan podrían enfrentar multas de hasta el 3% de sus ingresos globales o 10 millones de dólares canadienses, la cifra que sea mayor. Miller fue directo en su diagnóstico: "Las plataformas de redes sociales y los chatbots de IA están diseñados para captar la atención. No favorecen un desarrollo infantil saludable y se han convertido en una fuente de ansiedad, aislamiento, depresión y otros problemas de salud mental para muchos jóvenes canadienses".

El proyecto prevé además la creación de un nuevo organismo regulador, la Comisión de Seguridad Digital de Canadá, encargado de hacer cumplir la legislación y establecer requisitos de seguridad específicos para los chatbots de inteligencia artificial, incluyendo medidas de mitigación de riesgos centradas en la protección infantil. La presentación llega semanas después de que familias afectadas por uno de los peores tiroteos masivos del país, ocurrido en febrero, demandaran a OpenAI y a su director ejecutivo Sam Altman, acusándolos de haber sabido que el presunto asesino planeaba el ataque a través de ChatGPT sin alertar a la policía. Según funcionarios del gobierno, la aprobación definitiva de la legislación podría demorar hasta un año.

Canadá se suma así a una tendencia global en aceleración. Australia se convirtió en diciembre pasado en el primer país del mundo en prohibir las redes sociales a los menores de 16 años, y Brasil e Indonesia presentaron o anunciaron restricciones similares. Reino Unido, Francia, España, Dinamarca, Tailandia y Corea del Sur estudian enfoques equivalentes, en lo que configura un movimiento internacional sin precedentes contra el acceso irrestricto de los niños a plataformas digitales. La encíclica del papa León XIV sobre inteligencia artificial, publicada la semana pasada, también abordó los riesgos de los chatbots "excesivamente afectuosos" para los menores, en una señal de que la preocupación trasciende los gobiernos y alcanza a las instituciones con mayor peso moral global.