En el marco de una investigación impulsada por personal de la División Investigaciones de Zapala, bajo ordenes del Ministerio Público Fiscal, se logró un importante avance en una causa vinculada a publicaciones realizadas a través de redes sociales que habrían afectado a distintos vecinos de la ciudad, en su mayoría menores de edad.

La investigación se inició a partir de múltiples denuncias que alertaron sobre la circulación de contenido difamatorio, mensajes ofensivos y acusaciones infundadas difundidas desde un perfil de Instagram, lo que generó preocupación en la comunidad y motivó la inmediata intervención de la Justicia.

A partir de diversas tareas de análisis digital y el seguimiento de la actividad en línea, el personal policial logró identificar a la presunta administradora de la cuenta investigada. Con los elementos reunidos, la Fiscalía interviniente ordenó un allanamiento en un domicilio de la ciudad con resultados positivos.

Durante la diligencia se procedió al secuestro de una importante cantidad de dispositivos electrónicos de interés para la causa, entre ellos teléfonos celulares, tablets, notebooks, CPU y un dispositivo de almacenamiento, los cuales serán sometidos a pericias técnicas para profundizar la investigación.

La persona involucrada fue notificada de las actuaciones judiciales y quedó supeditada a la causa, en el marco del proceso que continuará bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal.