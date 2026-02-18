Mark Zuckerberg compareció ante un tribunal de Los Ángeles, en el marco de un proceso judicial que pone bajo análisis a Meta y Google por los efectos de las redes sociales en niños y adolescentes.

La demanda fue presentada por una mujer de California que declaró haber utilizado Instagram desde los 11 años y YouTube desde los seis. Según su testimonio, el uso prolongado de estas plataformas alimentó su depresión y pensamientos suicidas.

La denunciante también utilizó TikTok y Snapchat, compañías que ya alcanzaron acuerdos extrajudiciales por daños y perjuicios.

¿Las redes sociales son adictivas para menores?

El eje del juicio es determinar si las plataformas fueron diseñadas deliberadamente para volver adictos a los menores, aun cuando —según la acusación— las empresas conocían los posibles efectos negativos en la salud mental.

Meta y Google rechazaron las acusaciones. La empresa de Zuckerberg citó un estudio de las National Academies of Sciences, que no halló pruebas concluyentes de que las redes sociales afecten la salud mental infantil.

Durante su declaración, Zuckerberg reconoció demoras en la detección de usuarios menores de 13 años en Instagram. “Siempre deseo que hubiéramos podido llegar antes”, afirmó, y aseguró que se implementaron mejoras en los sistemas de verificación de edad.

La semana pasada también declaró el jefe de Instagram, Adam Mosseri, quien rechazó el concepto de “adicción a las redes sociales” en términos clínicos.

Correos internos y decisiones empresariales

En el tribunal se exhibieron correos electrónicos internos de Meta. Entre ellos, intercambios de 2020 en los que Mosseri defendía la decisión de permitir filtros de cirugía estética en Instagram, pese a objeciones de otros ejecutivos que advertían sobre su posible impacto en la autoestima de adolescentes.

Los fiscales también presentaron mensajes de 2014 y 2015 en los que Zuckerberg analizaba estrategias para aumentar en porcentajes de dos dígitos el tiempo de permanencia de los usuarios en la aplicación.

El caso de Los Ángeles es uno de varios procesos judiciales abiertos en Estados Unidos contra empresas tecnológicas por el presunto impacto de sus productos en la salud mental de jóvenes, incluyendo depresión, ansiedad, trastornos alimentarios y suicidio.

Su resolución podría influir en miles de demandas similares en curso.

Más países avanzan con prohibiciones a menores

El juicio se desarrolla en paralelo a un endurecimiento regulatorio global.

En Australia, ya rige la prohibición del uso de redes sociales para menores de 16 años. En Francia se debate un proyecto para restringir el acceso a menores de 15, mientras que en España el Consejo de Ministros analiza una medida similar para menores de 16.

El canciller alemán, Friedrich Merz, manifestó estar abierto a considerar una restricción en Alemania. Otros países europeos como Noruega, Grecia, Reino Unido, Dinamarca, Italia y Países Bajos también evalúan regulaciones.