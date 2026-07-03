Tras el devastador doble terremoto que golpeó la región central de Venezuela el pasado 24 de junio, los equipos de emergencia han logrado una verdadera hazaña al rescatar con vida a 6.462 personas. Entre historias que rozan el milagro, como la de un hombre extraído de las ruinas tras permanecer más de cien horas sepultadas en La Guaira, las autoridades civiles y militares mantienen un despliegue sin precedentes. "Donde sepamos que hay gente viva, no vamos a descansar", sentenció la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, al confirmar que la fase de búsqueda sigue estrictamente abierta.

El impacto visual de la catástrofe se concentra con crudeza en el litoral central; solo en La Guaira se contabilizan 180 edificios colapsados, a los que se suman estructuras destruidas en Caracas, Chacao y Tucacas. La magnitud de la emergencia ha movilizado a un ejército de 19.000 funcionarios —entre civiles y militares— que trabajan en una titánica sinergia con el sector privado y delegaciones internacionales. Entre el apoyo extranjero destaca una misión técnica de Israel especializada en ingeniería estructural, cuyo propósito es evaluar qué edificaciones urbanas siguen en pie de forma segura y cuáles representan un peligro inminente para la población.

Mientras los hospitales de campaña y las clínicas privadas atienden a una alarmante cifra de heridos que ya supera las 12.400 personas, el país también llora a sus muertos, cuyo registro oficial asciende a 2.595 víctimas fatales. En paralelo al dolor y al rescate en la 'zona cero', la nación intenta dar tímidos pasos hacia la normalización dentro del caos. La reciente reactivación del Metro de Los Teques, el último sistema de transporte subterráneo en volver a estar operativo tras los sismos, simboliza el lento pero persistente esfuerzo de una infraestructura que se resiste a quedar paralizada por la tragedia.