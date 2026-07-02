En medio de la tragedia que acumula 2.295 muertos y más de 40.000 desaparecidos, Venezuela vivió este jueves uno de los momentos más emotivos desde los terremotos del 24 de junio: Hernán Gil, de 43 años, fue rescatado con vida en Catia La Mar, en el estado de La Guaira, después de haber permanecido ocho días atrapado bajo 140 toneladas de escombros. Gil salió en camilla entre abrazos y aplausos de los rescatistas antes de ser trasladado en ambulancia a Caracas, a 40 kilómetros. El hombre había quedado atrapado en la garita de vigilancia del edificio donde trabajaba como vigilante cuando los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 lo derrumbaron, y fue precisamente esa pequeña caseta de seguridad la que le salvó la vida al funcionar como escudo de protección contra el colapso de la estructura. Su esposa, Gusbimar González, había permanecido frente al edificio derrumbado desde el jueves de la semana pasada, el día después de los terremotos, esperando noticias.

El primer contacto con Gil se produjo el pasado domingo 28 de junio, y desde entonces un grupo de aproximadamente 100 rescatistas de Chile, Estados Unidos, Portugal, Costa Rica y El Salvador trabajó sin interrupción durante tres días en una operación formal que arrancó el lunes a las 10:00 hora local. Durante todo ese tiempo mantuvieron comunicación constante con el sobreviviente, hidratándolo y suministrándole medicación a través de los espacios disponibles entre los escombros. "Estaba en un paso subterráneo en una caseta de seguridad con 140 toneladas de escombros encima", explicó a EFE un portavoz de la Cruz Roja de Costa Rica, precisando la dimensión del desafío técnico que representó el rescate.

Un caso que reaviva la esperanza

El caso de Hernán Gil reaviva la esperanza en una operación de rescate que los especialistas habían comenzado a describir en términos sombríos: "Después del día 5, estos rescates se conocen como rescates milagrosos", había dicho días atrás Exequiel Gallardo, del Grupo USAR de Bomberos de Chile. Su supervivencia a ocho días del sismo desafía esas estadísticas y recuerda que, mientras haya posibilidades, la búsqueda debe continuar. Entre los 2.500 y 3.000 rescatistas extranjeros coordinados por la ONU sobre el terreno, el rescate de Gil es el símbolo que todos necesitaban: en medio de una catástrofe que ya registra 6.461 personas rescatadas con vida y más de 2.000 muertos, un hombre que pasó ocho días bajo los escombros salió caminando —o más bien en camilla— para contarlo.