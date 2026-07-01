La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, decretó siete días de duelo nacional a partir de las 18:00 horas, en homenaje a las víctimas de los terremotos del 24 de junio que ya suman 2.295 muertos y 11.267 heridos según el último balance oficial, mientras la búsqueda de más de 40.000 personas continúa entre los escombros. "En homenaje a la memoria de las víctimas, he decidido decretar Duelo Nacional por siete días. En estos momentos de profunda tristeza, abrazamos a quienes sufren esta tragedia y reafirmamos nuestro compromiso de acompañarlos y protegerlos", publicó en X, precisando que la prioridad del gobierno es ahora "proteger la vida de quienes sobrevivieron, de las familias que hoy se encuentran en campamentos transitorios y de quienes aún necesitan un lugar seguro". Durante la vigencia del decreto, las banderas venezolanas ondearán a media asta en todas las sedes de instituciones públicas, militares y diplomáticas, y distintos organismos comenzaron a reportar la suspensión de eventos deportivos, culturales y festivos masivos.

El anuncio coincidió con el despliegue de campamentos temporales, hospitales de campaña y centros de acopio en las zonas más golpeadas, incluyendo Caracas y La Guaira, coordinados a través de las gobernaciones y alcaldías. Rodríguez realizó un recorrido por hospitales y un vuelo en helicóptero sobre las áreas afectadas, en imágenes difundidas por el Ministerio de Comunicación. El gobierno enfrenta sin embargo críticas crecientes por la lentitud y la escasez de su respuesta: el Comité Internacional de Rescate advirtió días atrás que "la respuesta no está a la altura de la magnitud de las necesidades humanitarias", con refugios a plena capacidad, servicios médicos desbordados y el agua y la electricidad aún interrumpidos en las zonas afectadas. La NASA publicó además imágenes que muestran cómo los terremotos desplazaron la superficie terrestre venezolana, ilustrando la magnitud geológica de una catástrofe sin precedentes en el país desde 1900.

Una nueva amenaza se suma al drama: la Organización Mundial de la Salud expresó su temor por la posible aparición de brotes de enfermedades en las zonas afectadas, donde el hacinamiento en campamentos, la falta de agua potable y el colapso del sistema sanitario crean condiciones propicias para la propagación de enfermedades infecciosas. Con 2.295 muertos confirmados, más de 40.000 desaparecidos según plataformas civiles —cifra que el gobierno evita reconocer en sus balances oficiales— y una crisis humanitaria que la ONU proyecta afectará a 500.000 personas en refugios, Venezuela enfrenta la reconstrucción más compleja de su historia moderna en el peor momento institucional y económico posible.