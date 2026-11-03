Un accidente aéreo en una de las regiones montañosas más transitadas de Nepal dejó un turista muerto y otras tres personas heridas. El hecho involucró a dos helicópteros que colisionaron cuando realizaban maniobras de aterrizaje en un helipuerto cercano al monte Everest.

El siniestro ocurrió a las 8.11 (hora local) en Pheriche, a unos 4.300 metros de altura y cerca del campamento base de la montaña. Según informó la policía local, la víctima fatal era un turista de nacionalidad india.

Entre los heridos se encuentran los pilotos de ambas aeronaves y un turista neozelandés. Los tres fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica y permanecían en condición estable.

Cómo fue el choque de los helicópteros en Nepal

Las aeronaves involucradas pertenecían a dos compañías privadas: Fishtail Air y Dynasty Air. De acuerdo con la información difundida sobre el accidente, una de ellas transportaba pasajeros que habían sido evacuados de la región del Everest, mientras que la otra trasladaba únicamente mercadería.

Murió un turista y tres personas fueron trasladadas al hospital.

Entre los pasajeros evacuados viajaban los dos turistas involucrados en el episodio. El impacto se produjo cuando ambos helicópteros se encontraban realizando las maniobras para aterrizar en el helipuerto de Pheriche.

Tras la colisión, se desplegó un operativo de asistencia para atender a los ocupantes de las aeronaves y trasladar a los heridos a un centro médico.

Una temporada de intenso movimiento turístico en el Everest

El accidente ocurrió durante la temporada alta de senderismo en Nepal, un período en el que miles de visitantes llegan a la región para recorrer los senderos y realizar expediciones en las inmediaciones del monte Everest.

En esta época, los helicópteros cumplen un papel fundamental en el traslado de turistas, excursionistas y montañistas. También son utilizados para realizar evacuaciones médicas y asistir a personas que presentan dificultades durante sus recorridos en zonas de gran altura.

La actividad aérea aumenta considerablemente durante estos meses debido a la demanda turística y a las dificultades que presenta el terreno montañoso para los desplazamientos terrestres.