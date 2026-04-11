Pakistán oficializó su rol de mediador internacional al recibir de forma consecutiva a los representantes de Irán y Estados Unidos, marcando un punto de inflexión en la diplomacia global.

La delegación de la República Islámica, encabezada por el presidente del Parlamento, Mohamad Baqer Qalibaf, mantuvo una reunión con el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, tras haber celebrado un encuentro previo con el jefe del Ejército, el general Asim Munir, con el objetivo de coordinar los detalles técnicos del inicio del diálogo con la administración norteamericana.

La comitiva iraní concretó la cita con Sharif a las 13:00 hora local, después de las consultas de alto nivel realizadas la noche anterior con la cúpula militar paquistaní. Los medios de comunicación iraníes informaron que las negociaciones entre Irán y Estados Unidos para poner fin a la guerra en Oriente Medio comenzaron, aunque aún no estaba claro el formato de las conversaciones.

Las agencias de noticias Fars y Tasnim afirmaron que "se decidió iniciar las negociaciones" tras "los avances logrados durante las conversaciones preliminares y la reducción de los ataques del régimen sionista en el sur de Beirut, en el Líbano", en referencia a Israel.

Fuentes: afp, reuters, ap