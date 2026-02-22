Nazar Ali, más conocido como “Nazroo Narejo”, fue un bandido y asesino serial que sembró el terror en Pakistán, ya que junto a su banda de asaltantes mató a más de 200 personas, en el marco de delitos como saqueos, secuestros extorsivos, robos en la carretera y homicidios por ajustes de cuentas.

Nacido en 1966 en la provincia de Sindh, Alí y su grupo de bandidos azotó la región por más de dos décadas y el gobierno de ese país ofreció unas 20 millones de rupias pakistaníes (200 mil dólares) como recompensa por su captura.

“Nazroo Narejo” estudió sociología durante la década de 1970 en la Universidad de Sindh, en Jamshoro, y fue un estudiante decente e intelectual, pero debido a que su padre estuvo enfrentado con el sistema feudal y fue detenido, él se volvió un opositor a ese régimen político y recurrió a la delincuencia.

Hasta ese momento su formación la tomó de su progenitor, quien tenía una maestría en sociología y una licenciatura en derecho.

Alí, quien supuestamente está respaldado por personas influyentes, era alguien casi invencible y de temer durante los 20 años que acechó la región.

Incluso se indicó que se había convertido en un “sardar” (una especie de comandante con título nobiliario en la cultura persa) para los bandidos de Sindh y Baluchistán, ya que estos delincuentes le traían personas secuestradas para que él negociara con las familias y la Policía.

Los investigadores remarcaron que “cualquier bandido que buscara refugio con él estaba a salvo de las fuerzas del orden”.

El 11 de julio de 2015, “Nazroo Narejo fue asesinado junto con su cuñado Sarwar “Saroo Narejo” y su hijo Rab “Rakhio Narejo” en un enfrentamiento armado con policías, dos de los cuáles murieron (Mujeeb Chachar y Haji Ismi Chachar) y un tercero resultó herido (Hidayatullah Abbasi).

La provincia de Sindh otorgó una compensación de 10 millones de rupias (unos 100 mil dólares) y el superintendente de Policía de Sukkur, Tanveer Hussain Tunio, anunció una recompensa de 2,5 millones de rupias (25 mil dólares) para cada una de las familias de los efectivos mártires.

Ya con el asesinato de “Nazroo Narejo” se conoció que él junto a su banda disparó cohetes, en agosto de 2013, contra la aldea de Mulla Ismail Khohro,, en Khairpur, lo que provocó la muerte de dos hombres y una niña.

Asimismo, los investigadores creen que este criminal serial también estuvo involucrado en los asesinatos de algunos oficiales de policía en los distritos de Larkana y Shikarpur.