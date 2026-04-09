La delegación negociadora iraní tenía previsto llegar a Islamabad durante la noche de hoy para sostener conversaciones serias basadas en los diez puntos propuestos por Teherán, publicó en sus redes sociales la Embajada de Pakistán. Los dos países que serán principales protagonistas del encuentro ya conformaron sus delegaciones, que fueron anunciadas en las últimas horas.
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, anticipó en las últimas horas que Irán presentó “un nuevo plan”, que Washington consideró “más razonable”. Informó también que el presidente Donald Trump enviará al vicepresidente JD Vance junto con Jared Kushner y Steve Witkoff a participar de “conversaciones de paz con Irán el fin de semana” en Pakistán.
“Los iraníes presentaron inicialmente un plan de 10 puntos que era fundamentalmente poco serio, inaceptable y que fue descartado por completo. Literalmente, el presidente Trump y su equipo negociador lo descartaron”, afirmó Leavitt en conferencia de prensa, reportaron las cadenas CNN, NBC News y CBS News.
Continuó diciendo que entonces Irán presentó un nuevo plan: “Presentaron al presidente y a su equipo un plan más razonable, totalmente diferente y conciso. El presidente Trump y su equipo determinaron que el nuevo plan modificado constituía una base viable para negociar y para alinearlo con nuestra propia propuesta de 15 puntos”.