La magnitud del desastre ferroviario en la provincia de Toledo escaló al confirmarse un balance de al menos 68 personas muertas, 58 heridas y 15 en estado crítico, según la última actualización del Gobierno regional de Castilla-La Mancha. En respuesta a la catástrofe que conmociona al país, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, decretó tres días de luto nacional y se comprometió a realizar una investigación exhaustiva sobre las causas que provocaron el impacto entre el tren AVE de Renfe y la formación de la empresa Iryo.

De acuerdo con las hipótesis preliminares de Protección Civil, la colisión por alcance ocurrió entre las localidades de Mora y Orgaz cuando el tren de Iryo (con 148 pasajeros) permanecía detenido sobre la vía por razones operativas desconocidas y fue embestido por detrás por la formación AVE de Renfe, en la que viajaban 397 personas. La fuerza del impacto provocó el descarrilamiento y la caída por un terraplén de dos coches del convoy de Iryo. Frente a las consultas periodísticas sobre su posible dimisión, el ministro de Transportes, Óscar Puente, descartó dejar el cargo afirmando estar abocado de lleno a esclarecer lo sucedido, al tiempo que defendió la solidez de la red ferroviaria y remarcó que se analizarán tanto los protocolos del material rodante como las eventuales fallas humanas.

Las tareas de asistencia en la zona del siniestro continúan bajo el despliegue del Plan Territorial de Emergencia de Castilla-La Mancha (Platecam), con la participación de bomberos de Alcázar de San Juan y Orgaz, ambulancias de soporte vital intensivo y tres helicópteros sanitarios. En tanto, las autoridades locales de Urda mantienen acondicionadas instalaciones municipales para la acogida y contención psicológica de las familias, mientras la circulación de alta velocidad en todo el corredor entre Madrid y Andalucía se mantiene completamente suspendida.