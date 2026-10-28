Quién era Ana Martina Conte Grand, la argentina que murió en un accidente ferroviario en España

Ana Martina Conte Grand, una podóloga oriunda de San Juan, murió en el choque de trenes registrado en la provincia española de Toledo. La mujer vivía en Andalucía y viajaba junto a su hermano Zacarías en el vagón 7 de una de las formaciones involucradas. El hombre sobrevivió al accidente y fue trasladado a un hospital de la zona.

La noticia se conoció mientras continuaba la búsqueda de Agustín Randazzo, otro argentino que viajaba en el vagón 8 y cuyo paradero seguía sin conocerse. La tragedia también dejó numerosos heridos y movilizó a los servicios de emergencia españoles.

Conte Grand y su hermano se habían graduado en Podología en la Universidad de Buenos Aires (UBA). Ambos compartían un consultorio profesional que difundían a través de las redes sociales.

La Cancillería argentina confirmó la muerte de una persona de nacionalidad argentina y comunicó que otro compatriota permanecía desaparecido. Además, informó que otros ciudadanos argentinos habían resultado heridos en el accidente.

La familia de Agustín Randazzo pide ayuda para encontrarlo

Randazzo viajaba en una de las formaciones siniestradas y sus familiares no lograban comunicarse con él desde el choque. Para facilitar su identificación, difundieron una fotografía reciente y describieron algunos rasgos físicos: tiene barba entrecana, varios tatuajes visibles y suele usar gorra negra y anteojos de sol oscuros.

Su pareja, Sergi, también publicó un pedido de colaboración en las redes sociales. Explicó que Randazzo viajaba de Madrid a Sevilla en el tren accidentado y que ni sus familiares ni sus amigos tenían información sobre su estado.

Randazzo viajaba en una de las formaciones siniestradas y sus familiares no lograban comunicarse con él desde el choque

“Llevo varias horas sin saber nada de mi pareja”, escribió. También pidió ayuda para conocer su paradero, ante la falta de novedades desde el siniestro.

El choque ocurrió entre dos localidades de Toledo

El accidente se registró alrededor de las 8.53 entre Urda y Los Yébenes, en la provincia de Toledo. En el choque estuvieron involucrados un tren AVE y una formación de la empresa Iryo.

El primer balance difundido tras la tragedia informó al menos 68 personas fallecidas y más de un centenar de heridos. Las autoridades de Madrid y Castilla-La Mancha también solicitaron donaciones urgentes de sangre para atender a las víctimas.

Mientras avanzaban las tareas de emergencia y la identificación de las personas afectadas, la situación de los argentinos involucrados seguía bajo atención. La búsqueda de Agustín Randazzo continuaba abierta, mientras sus familiares y amigos aguardaban información que permitiera conocer su paradero.