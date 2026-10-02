El pleno del Congreso de los Diputados de España rechazó las dos propuestas de decreto ley presentadas por el Gobierno de coalición para intervenir en la crisis de acceso a la vivienda que atraviesa el país. Durante una intensa sesión parlamentaria de más de cuatro horas, en la que intervinieron el presidente Pedro Sánchez y el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, la Cámara Baja votó en contra de las normativas impulsadas por el Ejecutivo socialista. El primer texto —que contemplaba la suspensión de desahucios a familias vulnerables, bonificaciones fiscales a arrendadores y regulaciones al alquiler de temporada— cayó por 178 votos contra 172, tras sumar la oposición del Partido Popular (PP), Vox, Junts per Catalunya y Unión del Pueblo Navarro (UPN).

Posteriormente, el pleno desestimó por 184 votos en contra y 166 a favor el segundo decreto, que establecía la prórroga automática de los contratos de arrendamiento y que había permanecido en vigor durante apenas 16 horas desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). A las fuerzas opositoras se sumaron en esta oportunidad el Partido Nacionalista Vasco (PNV) y Coalición Canaria. La derrota legislativa generó fuertes cruces dentro del recinto, donde el oficialismo acusó a la oposición de ceder ante la presión de los grupos de interés inmobiliarios, mientras que desde la bancada del PP criticaron las medidas por vulnerar la seguridad jurídica del mercado.

El resultado parlamentario generó una inmediata reacción de rechazo en las inmediaciones del Congreso, donde colectivos sociales y el Sindicato de Inquilinas convocaron a manifestaciones en más de 50 ciudades y plantearon la posibilidad de una huelga general. Asimismo, organizaciones internacionales como Amnistía Internacional y Oxfam Intermón advirtieron que la no convalidación de los Decretos profundizará el deterioro de las condiciones de vida de millones de arrendatarios. Tras la caída de la agenda legislativa, fuentes de la Presidencia informaron que Pedro Sánchez abrió un período de reflexión durante el fin de semana para definir el rumbo político de su gestión, sin descartar la convocatoria a un adelanto de las elecciones generales.