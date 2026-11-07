Conmoción en Chile: 12 muertos y al menos 15 heridos tras un choque múltiple en Valparaíso

Un choque múltiple en Chile dejó al menos 12 personas fallecidas y otras 15 heridas este sábado, luego de una colisión que involucró a un ómnibus, un camión tolva y un automóvil. El accidente ocurrió en la Ruta de la Fruta, a la altura de la comuna de Santo Domingo, en la región de Valparaíso.

La información fue confirmada por el delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones, quien explicó que los primeros antecedentes fueron proporcionados por Carabineros. El funcionario advirtió que se trata de un episodio en desarrollo.

El accidente ocurrió en la Ruta de la Fruta

La colisión se produjo en la comuna de Santo Domingo, en la región de Valparaíso, en la zona central de Chile. El sector se encuentra al oeste de Santiago y forma parte de un corredor vial utilizado para el transporte de cargas y la conexión entre localidades de la zona central.

De acuerdo con la información oficial, participaron tres vehículos: un ómnibus, un camión tolva y un automóvil. Las circunstancias que provocaron el impacto todavía no fueron precisadas.

A raíz del múltiple choque interrumpieron el tránsito de la Ruta de la Fruta en la región chilena de Valparaíso - Foto: La Tercera

Qué se sabe sobre las víctimas y la investigación

Las autoridades confirmaron hasta el momento 12 fallecidos y 15 heridos. Sin embargo, dichas cifras podrían modificarse a medida que avance el relevamiento de las consecuencias del siniestro en el vecino país.

Carabineros intervino en las primeras actuaciones y aportó los datos iniciales que fueron comunicados por la delegación presidencial regional. Todavía resta conocer cómo se produjo la secuencia del choque y si alguno de los vehículos perdió el control antes de producirse el siniestro.

Colisión frontal y dos menores heridos

El siniestro se registró alrededor de las 9 de la mañana, en el kilómetro 119,8 de la ruta E-66, en el sector de Atalaya. Según los primeros antecedentes, el camión tolva y el ómnibus protagonizaron una colisión frontal, mientras que el automóvil circulaba detrás del colectivo.

El ómnibus realizaba un recorrido de transporte público interurbano entre localidades rurales de la zona, entre ellas Santo Domingo y Navidad. El servicio era utilizado habitualmente por familias que se trasladaban hacia San Antonio.

La delegada presidencial provincial de San Antonio, Soledad Loyola, precisó al diario La Tercera que entre los 15 heridos hay dos menores de edad, de 3 y 11 años Las víctimas fatales, por su parte, son todas adultas.