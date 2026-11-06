Neuquén reactivó la obra de la Circunvalación en Villa La Angostura, clave para el transporte y la conexión con Chile

El Gobierno de Neuquén comenzó los trabajos para finalizar la Avenida de Circunvalación de Villa La Angostura, luego de concretar el traspaso de la obra desde el Estado nacional. La intervención, que tiene más del 80% de avance, permanecía paralizada desde noviembre de 2023 y es considerada estratégica para la circulación urbana y turística.

El gobernador Rolando Figueroa recorrió los trabajos este mediodía y explicó que, apenas se firmó el traspaso de rutas con Nación, la Provincia puso en marcha las gestiones junto al Ministerio de Infraestructura y la Dirección Provincial de Vialidad (DPV).

La circunvalación funciona como una variante de la Ruta Nacional 40 y permitirá desviar el tránsito pesado del centro de Villa La Angostura. Su finalización apunta a mejorar la seguridad vial, ordenar el transporte de cargas y reforzar la conectividad con el paso internacional Cardenal Samoré.

"Comenzamos a trabajar con el ministerio de Infraestructura y con Vialidad provincial para arrancar con esta obra tan deseada por la comunidad de la villa y por los turistas que transitan habitualmente esta ruta", sostuvo Figueroa.

La obra de la Circunvalación en Villa La Angostura es clave para el transporte de cargas y la conexión con Chile - Foto: X @Rolo_Figueroa

Una obra que lleva casi una década de ejecución

La construcción comenzó en abril de 2017, aunque el proyecto había empezado a desarrollarse en 2008 y fue licitado en 2012. Después de varios años de ejecución, los trabajos quedaron interrumpidos en noviembre de 2023.

Durante la recorrida, Figueroa vinculó la finalización de la circunvalación con un plan más amplio de infraestructura vial para el sur neuquino.

Ese esquema contempla la construcción de terceras vías en la Ruta 40, entre Villa La Angostura y San Carlos de Bariloche, además de la futura licitación del tramo que conectará Río Minero con la Ruta Nacional 237 para llegar a Villa La Angostura directamente por Traful.

Con estas obras mejoramos la transitabilidad, preservamos la vida, y también mejoramos la oportunidad a quienes quieran visitar uno de los paraísos que tenemos en la provincia de Neuquén", afirmó el gobernador.

Por su parte, el intendente Javier Murer destacó que se trata de una obra reclamada por la comunidad y que tiene importancia para el tránsito internacional. También señaló que su finalización permitirá reducir los riesgos viales que se mantienen mientras la infraestructura permanece inconclusa.

La obra de la Circunvalación en Villa La Angostura registra un avance del 80% y permanecía detenida desde 2023 - Foto: X @Rolo_Figueroa

El acuerdo con la comunidad Paicil Antriao permitió destrabar la traza

Uno de los puntos pendientes para avanzar con la finalización de la circunvalación era resolver la situación de las familias de la comunidad mapuche Paicil Antriao que se encuentran sobre el trazado de la obra.

En ese marco, el Gobierno provincial y el municipio acordaron un plan de reubicación. El acta fue firmada por el ministro de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos, Jorge Tobares, y el intendente Javier Murer. El entendimiento establece que las familias serán trasladadas a un predio que deberá urbanizarse mediante una norma de excepción impulsada por el Concejo Deliberante.

El compromiso contempla la provisión de nuevas viviendas y de toda la infraestructura de servicios: energía eléctrica, agua potable y saneamiento. Además, el acuerdo establece que el proceso deberá respetar el artículo 75, inciso 17, de la Constitución Nacional, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el artículo 53 de la Constitución de Neuquén.

Tobares explicó que el convenio cuenta con respaldo normativo y delimita las responsabilidades de cada jurisdicción. Según señaló, la liberación de la traza permitirá avanzar con una infraestructura considerada fundamental para el desarrollo turístico y productivo de la región.

Terceras vías, controles y nuevos accesos: el plan vial de Neuquén

La reactivación de la Circunvalación forma parte de una estrategia provincial más amplia para intervenir sobre corredores nacionales que tienen un impacto directo en la conectividad y la actividad económica.

Entre las iniciativas mencionadas por Figueroa aparece la repavimentación de sectores deteriorados de la Ruta de los Siete Lagos, cuyo traspaso a la Provincia también fue acordado con Nación.

Otro de los proyectos apunta a la Ruta Nacional 242, en el paso internacional Pino Hachado. Neuquén solicitó hacerse cargo de ese corredor para implementar controles sobre los camiones chilenos que utilizan rutas argentinas para trasladarse entre distintos puntos de su país.

Los vamos a pesar y les vamos a cobrar el peaje", afirmó el gobernador al explicar el esquema que pretende implementar para controlar el uso de la infraestructura vial.

En paralelo, la Provincia trabaja sobre las mejoras de circulación en el corredor que conecta Villa La Angostura con Bariloche. La propuesta contempla terceras vías en determinados sectores de la Ruta 40 para facilitar los sobrepasos y reducir las complicaciones del tránsito.

Figueroa también aclaró que hay tramos que siguen bajo responsabilidad del Estado nacional. Entre ellos mencionó el resto de la Ruta 40 entre San Martín de los Andes y Junín de los Andes, además de la Ruta Nacional 237.