Villa Pehuenia-Moquehue lleva sus atractivos a Brasil y a Chile para fortalecer su desarrollo turístico

Con el objetivo de posicionar a Villa Pehuenia-Moquehue en nuevos mercados y acercar sus atractivos a potenciales visitantes, el directorio del Ente de Promoción Turística (Eprotur) definió una agenda de acciones promocionales que tendrá presencia en distintos encuentros turísticos de la Argentina, Brasil y Chile.

La planificación se acordó durante una reunión realizada en la Municipalidad, de la que participaron las instituciones que integran el directorio: el municipio, la Cámara de Turismo, Comercio e Industria, el Concejo Deliberante y el Parque de Nieve Batea Mahuida. En este sentido, también se formalizó la designación de Wanda Kerekovic como gerente del Ente, de acuerdo con las funciones establecidas en la Ordenanza Municipal N° 389/2016.

La agenda comenzará en noviembre y se desarrollará de manera articulada con NeuquenTur, la empresa de promoción turística de la provincia, con el propósito de fortalecer la presencia del destino en mercados estratégicos y generar nuevas oportunidades para el sector turístico local.

La primera actividad será del 6 al 8 de noviembre en Córdoba, durante el Mercado de Viajes organizado por la Asociación Cordobesa de Agencias de Viajes (ACAV). El encuentro reúne a agencias, operadores turísticos y viajeros, y representa una oportunidad para promocionar la oferta de Villa Pehuenia-Moquehue ante un mercado con gran potencial para las vacaciones de verano.

Posteriormente, del 12 al 15 de noviembre, el destino participará en Festuris, una de las ferias de turismo más importantes de Sudamérica, que se realiza en Gramado, Brasil. La presencia en este encuentro permitirá retomar y profundizar el vínculo con el mercado brasileño, al que la localidad ya había comenzado a acercarse mediante anteriores acciones de promoción.

Chile también ocupa un lugar destacado en la estrategia de posicionamiento. La cercanía geográfica, la conectividad a través del Paso Internacional Icalma y el potencial de las ciudades del país vecino para generar movimiento turístico durante todo el año convierten a este mercado en una prioridad. Por estos motivos, durante diciembre Villa Pehuenia Moquehue participará en Viaja Fest, en la ciudad de Concepción.

La agenda refleja una estrategia de promoción que combina el trabajo institucional con la participación del sector privado, buscando ampliar las oportunidades de comercialización de los servicios y experiencias que ofrece el destino.

De esta manera, Villa Pehuenia-Moquehue apuesta a consolidar su posicionamiento como destino de montaña, fortalecer su presencia en mercados nacionales e internacionales y mostrar la diversidad de propuestas que hacen de esta aldea cordillerana un lugar para disfrutar durante todo el año.





