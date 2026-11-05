La crisis de Ueno Bank en Paraguay también impactó en Itti, una empresa tecnológica del Grupo Vázquez que tenía alrededor de 930 empleados en Argentina. Los trabajadores no cobraron el salario correspondiente a octubre y recibieron un correo electrónico en el que la compañía les comunicó una suspensión laboral por 30 días, sin precisar cómo continuará la actividad.

La situación afecta a profesionales de distintas áreas tecnológicas que trabajaban para las empresas del conglomerado. Según relató Belén Haves, product manager de Itti desde hace tres años, los empleados argentinos no recibieron explicaciones directas de la conducción y comenzaron a organizarse para buscar asesoramiento jurídico.

«Estamos en un limbo, desesperados», resumió Haves durante una entrevista con Infobae. La trabajadora explicó que el grupo todavía no tiene una estrategia legal definida y que su principal preocupación es saber quién responderá por los salarios adeudados y qué ocurrirá con sus contratos.

Qué pasó con los empleados de Itti en Argentina

El conflicto se profundizó después de que los trabajadores recibieran un correo electrónico con la notificación de una suspensión por 30 días. Sin embargo, la medida llegó sin el pago del salario de octubre, correspondiente a un período que, según Haves, ya habían trabajado.

«No cobramos el sueldo de octubre, todo el mes trabajado no lo cobramos. Obviamente, indemnización ni hablar», afirmó la product manager.

La falta de una desvinculación formal también genera incertidumbre sobre las posibilidades de buscar otro empleo. Los trabajadores temen que una eventual renuncia pueda afectar sus derechos o los reclamos que eventualmente puedan iniciar.

A esto se suma la preocupación por la continuidad de la cobertura médica. Haves señaló que entre los afectados hay mujeres embarazadas y personas con discapacidad, aunque todavía no tienen precisiones sobre cuánto tiempo podrán conservar la obra social.

La crisis de Ueno Bank y su impacto en Itti

La situación de los empleados argentinos está vinculada con el deterioro financiero de Ueno Bank, entidad paraguaya que quedó bajo un procedimiento de resolución del Banco Central del Paraguay.

La crisis del banco tuvo consecuencias sobre otras compañías del Grupo Vázquez, entre ellas Itti, que desarrollaba servicios tecnológicos para distintas empresas del conglomerado.

Los trabajadores argentinos comenzaron a advertir que algo ocurría a partir de las noticias sobre la entidad financiera y de los mensajes de sus compañeros en Paraguay. Estos últimos les contaron que tenían dificultades para ingresar a sus cuentas bancarias y disponer de sus depósitos.

En paralelo, los empleados de Itti observaron que distintos servicios de la compañía habían dejado de funcionar.

Haves aclaró que los salarios de los trabajadores argentinos no se depositaban en Ueno Bank. Cada empleado recibía sus haberes en una cuenta bancaria local elegida individualmente. Por lo tanto, el impacto en Argentina estuvo relacionado con la continuidad de las operaciones de Itti y no con la imposibilidad de retirar dinero de la entidad paraguaya.

Por qué los trabajadores dicen que no tienen a quién reclamarle

Uno de los principales interrogantes está relacionado con la estructura contractual que utilizaba la empresa en Argentina.

Según explicó Haves, los empleados fueron contratados mediante Kaitel, una sociedad constituida para formalizar sus vínculos laborales en el país. La trabajadora manifestó dudas sobre la capacidad patrimonial de esa firma para responder ante eventuales reclamos.

«Legalmente estamos perdidos. La empresa que nos contrató acá en Argentina no tiene bienes, no tiene nada. No tenemos a quién reclamarle», sostuvo.

La afirmación refleja la preocupación de los empleados, pero la eventual responsabilidad de Kaitel y de las demás sociedades del grupo deberá determinarse a través de las vías legales correspondientes.

Haves también señaló que, según la información que manejan los trabajadores, los bienes del grupo en Paraguay estarían embargados. Ese escenario, sin embargo, todavía requiere documentación y confirmación independiente.

Por el momento, los empleados argentinos están reuniendo información y buscando un estudio jurídico que los asesore. La posibilidad de iniciar acciones en Paraguay fue mencionada por la entrevistada, aunque todavía no existe una estrategia judicial definida.

Cómo eran los contratos de los trabajadores de Itti

La modalidad de contratación cambió con el crecimiento de la empresa.

En una primera etapa, los trabajadores prestaban servicios como contractors: estaban inscriptos como monotributistas y facturaban a la compañía. Aunque no tenían una relación de dependencia formal, recibían algunos beneficios, entre ellos el aguinaldo.

Posteriormente, con la constitución de Kaitel, la empresa avanzó con la formalización de los vínculos laborales en Argentina.

Esta diferencia es relevante para determinar qué obligaciones corresponden a cada sociedad y qué mecanismos tienen disponibles los empleados para reclamar los salarios pendientes.

La situación contractual también explica por qué los trabajadores buscan asesoramiento antes de tomar decisiones individuales sobre sus puestos.

Itti llegó a tener 1.500 empleados en Argentina

El conflicto contrasta con la expansión que había experimentado Itti en el mercado argentino.

Según recordó Haves, la compañía llegó a contar con aproximadamente 1.500 empleados y desarrolló una política de incorporación acelerada de profesionales tecnológicos. En determinados períodos, afirmó, ingresaban alrededor de 50 personas por semana.

La entrevistada estimó que algunas remuneraciones podían ubicarse un 50% por encima del promedio del sector y mencionó salarios de hasta USD 3.000 para determinados puestos, incluso de nivel inicial.

También recordó la incorporación de profesionales con experiencia en empresas como Mercado Libre, Santander y Ualá.

Sin embargo, la expansión comenzó a mostrar señales de desaceleración. En agosto, antes de la crisis actual, se produjo una reducción de aproximadamente 300 puestos de trabajo que, según la compañía, respondió a una reestructuración.

En septiembre de 2025, Itti inauguró una oficina en el barrio porteño de Belgrano, como parte de su estrategia de crecimiento regional.

«Fue como el momento de auge. Jamás nos imaginábamos esto», recordó Haves.