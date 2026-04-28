Los precios internacionales del petróleo registraron este martes una fuerte suba y superaron los 110 dólares por barril, impulsados por la falta de acuerdo entre Estados Unidos e Irán para poner fin al conflicto y reabrir el estratégico estrecho de Ormuz. El aumento refleja la creciente preocupación de los mercados ante posibles restricciones en el suministro energético global, en un contexto de alta volatilidad.

El crudo Brent, referencia en Europa, avanzó más de un 3% y se ubicó en torno a los 111,7 dólares, mientras que el WTI estadounidense trepó por encima de los 100 dólares. Ambos indicadores acumulan una revalorización superior al 50% desde el inicio de las hostilidades, evidenciando el fuerte impacto del conflicto en el precio de la energía.

El origen de esta escalada se remonta a la ofensiva militar iniciada a fines de febrero, que alteró el equilibrio del mercado. Desde entonces, el bloqueo del estrecho de Ormuz -por donde circula cerca de una quinta parte del petróleo mundial- se convirtió en un factor crítico, generando temor por la continuidad del abastecimiento y presionando los precios al alza.

La situación se agrava por la demora en las negociaciones diplomáticas. Sin avances concretos hacia una tregua duradera, el mercado interpreta que la normalización del tránsito marítimo podría tardar, lo que mantiene la incertidumbre y alimenta una tendencia alcista sostenida en el valor del crudo.

En paralelo, la decisión de Emiratos Árabes Unidos de abandonar la OPEP desde el 1 de mayo añadió un nuevo factor de tensión. Como uno de los principales productores del bloque, su salida podría alterar el equilibrio interno de la organización y debilitar su capacidad para regular la oferta global.

Desde el gobierno emiratí explicaron que la medida responde a una revisión estratégica de su política energética, con el objetivo de aumentar su producción sin restricciones. La decisión marca un giro relevante en el tablero petrolero internacional y abre interrogantes sobre el futuro del cartel.

En este escenario, el mercado energético global enfrenta un panorama incierto, donde confluyen conflictos geopolíticos, decisiones estratégicas y tensiones en la oferta. La evolución del precio del petróleo dependerá en gran medida de los avances diplomáticos y de la capacidad de los actores clave para estabilizar una situación que hoy mantiene en vilo a la economía mundial.